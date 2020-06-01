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الرئيسية | حوادث | الدرك ينهي نشاط مروج مخدرات ضواحي بني ملال

الدرك ينهي نشاط مروج مخدرات ضواحي بني ملال

الدرك ينهي نشاط مروج مخدرات ضواحي بني ملال
حميد رزقي من الفقيه بنصالح
الاثنين 01 يونيو 2020 - 11:25

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد امبارك من توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية، بشبهة الاتجار بالمخدرات وحيازتها؛ وذلك بالمركز ذاته ضواحي إقليم بني ملال.

الموقوف شاب عشريني كانت بحوزته 110 كيلوغرامات من "سنابل الكيف"، و20 كيلوغراما من أوراق التبغ "طابا"، و200 غرام من "الشيرا"، و10 علب من مادة "السيليسيون" وعشرة لترات من "الماحيا".

وذكرت مصادر هسبريس أن شخصين اثنين لهما سوابق عدلية، وسبق أن صدرت في حقهما عدة مذكرات بحث، تمكنا من الفرار أثناء القبض على المشتبه فيه.

جدير بالذكر أن العناصر الدركية ذاتها كانت قد أوقفت خلال عملية مماثلة شخصين، أحدهما له سوابق قضائية، بدوار أولاد نادر بجماعة أولاد كناو، بإقليم بني ملال، كما فككت معملا سريا لتقطير مسكر "الماحيا"، وأتلفت ما لا يقل عن 400 لتر منه، و400 كيلوغرام من التين الجاف.

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