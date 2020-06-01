24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:28
|06:14
|13:30
|17:10
|20:37
|22:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقعات ببدء إنتاج واسع لقاح مضاد لـ "كوفيد-19" بنهاية 2020
- هذه سُبُل قانونية لمواجهة آثار أزمة "كورونا" على اقتصاد المغرب
- وداعا القائد المجاهد!
- كورونا يلقي بظلاله على تحويلات الجالية المغربية إلى أرض الوطن
- مغاربة في زنجبار
في ذكرى معركة أدْهَار أُوُبَرَّانْ .. إنذار الخطابي وغطرسة سلفيستري (5.00)
- حزب مغربي يقترح إلغاء "عيد الأضحى" بسبب جائحة "كوفيد-19" - (361)
- استياء عارم من تدنيس نصب تذكاري لعبد الرحمان اليوسفي في طنجة - (183)
- رصيف الصحافة: شعبية اليوبي الجارفة تثير قلق الوزير آيت الطالب - (164)
- قرار "التعيين المؤقت" يُشعلُ صراعاً بين أطباء جدد ووزير الصحة - (92)
- كورونا يلقي بظلاله على تحويلات الجالية المغربية إلى أرض الوطن - (89)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدرك ينهي نشاط مروج مخدرات ضواحي بني ملال
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد امبارك من توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية، بشبهة الاتجار بالمخدرات وحيازتها؛ وذلك بالمركز ذاته ضواحي إقليم بني ملال.
الموقوف شاب عشريني كانت بحوزته 110 كيلوغرامات من "سنابل الكيف"، و20 كيلوغراما من أوراق التبغ "طابا"، و200 غرام من "الشيرا"، و10 علب من مادة "السيليسيون" وعشرة لترات من "الماحيا".
وذكرت مصادر هسبريس أن شخصين اثنين لهما سوابق عدلية، وسبق أن صدرت في حقهما عدة مذكرات بحث، تمكنا من الفرار أثناء القبض على المشتبه فيه.
جدير بالذكر أن العناصر الدركية ذاتها كانت قد أوقفت خلال عملية مماثلة شخصين، أحدهما له سوابق قضائية، بدوار أولاد نادر بجماعة أولاد كناو، بإقليم بني ملال، كما فككت معملا سريا لتقطير مسكر "الماحيا"، وأتلفت ما لا يقل عن 400 لتر منه، و400 كيلوغرام من التين الجاف.