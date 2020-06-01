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الرئيسية | حوادث | الشرطة تعيد فتاة قاصرا إلى عائلتها بمدينة ابن گرير

الشرطة تعيد فتاة قاصرا إلى عائلتها بمدينة ابن گرير

الشرطة تعيد فتاة قاصرا إلى عائلتها بمدينة ابن گرير
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:17

تمكنت مصالح المنطقة الأمنية لابن گرير، التابعة لولاية أمن مراكش، من تحديد مكان فتاة قاصر غادرت بيت عائلتها بعاصمة الرحامنة إلى وجهة مجهولة.

وإثر توصل مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية لابن گرير بشكاية من أسرة المعنية بالأمر، فتحت فرقة الشرطة القضائية بحثا قضائيا في النازلة، تكلل بالعثور على القاصر وتسليمها لعائلتها.

وفي السياق عينه أوقفت فرقة الشرطة القضائية شريك الفتاة القاصر الذي غرر بها، بعد نصب كمين أمني محكم مكن من الوصول إلى المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية.

وكشف البحث الذي خضع له المعني أنه كان يؤوي القاصر المغرر بها بمنزل مهجور بالمدينة نفسها، دون أن يعرضها لأي اعتداء جنسي، وهو ما أكدته الخبرة الطبية التي أجريت عليها.

وخلال هذا التدخل الأمني أوقفت الشرطة القضائية شخصين آخرين وُجِدا بالمنزل ذاته، حيث كانا بصدد استهلاك المخدرات، خارقين قواعد حالة الطوارئ الصحية التي قررتها السلطة الحكومية لمواجهة وباء "كوفيد19".

وتم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، لحاجة البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة، في أفق تقديمهم أمامها كل حسب المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ملاحظ الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:33
فيلم هندي...... يجب إيداع الكل السجن الفلاحي وليس المحلي مع المحاكمة نهاية سنة 2030. أي بعد 10 سنوات من الحادث.
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8
2 - والحمدلله الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:43
والحمد لله على كل حال المهم البنت لآ تزال على امانتها
أما والآخرون فهم من ضمن الآخرين
وشكرا جزيلا لرجال الأمن الساهرين على أمن هاته الدولة الحبيبة
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12
3 - هل صحيح التعاليق منتقاة الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:46
يروج في اليوتوب أن التعاليق التي يدونها المواطنون تنتقى حسب درجة قرب المعلق من الجريدة الإلكترونية، وإذا كان من غير المعارف تقصى تعليقه، فهل هذا صحيح ؟؟؟
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6
4 - Hassan S الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:55
ملاحظة Ben Guerir ليس گما گتبت وإنما بن جرير إقليم الرحامنة بالنسبة القاصر فعلى أوليائهـم العناية بهـم لگي لا يندمون من بعد
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6
5 - skimo الاثنين 01 يونيو 2020 - 14:06
على سلامتها و برافو الأمن الوطني ملحوظة واش ابن جرير أو ابن كرير أو على حساب أحوال الطقس
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2
6 - نسرين الاثنين 01 يونيو 2020 - 14:21
الحمد لله بعدا رجعات لعاءلتها سالمة وشكرا لكل أعوان السلطة على الجهد الذي بذلوه
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