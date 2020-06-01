24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:28
|06:14
|13:30
|17:10
|20:37
|22:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المطاعم والمقاهي تنهي عطالة 10 أسابيع في هولندا
- توقعات ببدء إنتاج واسع لقاح مضاد لـ "كوفيد-19" بنهاية 2020
- هذه سُبُل قانونية لمواجهة آثار أزمة "كورونا" على اقتصاد المغرب
- وداعا القائد المجاهد!
- كورونا يلقي بظلاله على تحويلات الجالية المغربية إلى أرض الوطن
في ذكرى معركة أدْهَار أُوُبَرَّانْ .. إنذار الخطابي وغطرسة سلفيستري (5.00)
مختبرات جديدة ترفع فحوصات "كورونا" إلى 16 ألفا في الصحراء (5.00)
- حزب مغربي يقترح إلغاء "عيد الأضحى" بسبب جائحة "كوفيد-19" - (365)
- استياء عارم من تدنيس نصب تذكاري لعبد الرحمان اليوسفي في طنجة - (185)
- رصيف الصحافة: شعبية اليوبي الجارفة تثير قلق الوزير آيت الطالب - (172)
- أرباب التعليم الخاص يتهمون "جهات" بتحريض الأسَر على عدم الأداء - (104)
- كورونا يلقي بظلاله على تحويلات الجالية المغربية إلى أرض الوطن - (93)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشرطة تعيد فتاة قاصرا إلى عائلتها بمدينة ابن گرير
تمكنت مصالح المنطقة الأمنية لابن گرير، التابعة لولاية أمن مراكش، من تحديد مكان فتاة قاصر غادرت بيت عائلتها بعاصمة الرحامنة إلى وجهة مجهولة.
وإثر توصل مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية لابن گرير بشكاية من أسرة المعنية بالأمر، فتحت فرقة الشرطة القضائية بحثا قضائيا في النازلة، تكلل بالعثور على القاصر وتسليمها لعائلتها.
وفي السياق عينه أوقفت فرقة الشرطة القضائية شريك الفتاة القاصر الذي غرر بها، بعد نصب كمين أمني محكم مكن من الوصول إلى المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية.
وكشف البحث الذي خضع له المعني أنه كان يؤوي القاصر المغرر بها بمنزل مهجور بالمدينة نفسها، دون أن يعرضها لأي اعتداء جنسي، وهو ما أكدته الخبرة الطبية التي أجريت عليها.
وخلال هذا التدخل الأمني أوقفت الشرطة القضائية شخصين آخرين وُجِدا بالمنزل ذاته، حيث كانا بصدد استهلاك المخدرات، خارقين قواعد حالة الطوارئ الصحية التي قررتها السلطة الحكومية لمواجهة وباء "كوفيد19".
وتم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، لحاجة البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة، في أفق تقديمهم أمامها كل حسب المنسوب إليه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
أما والآخرون فهم من ضمن الآخرين
وشكرا جزيلا لرجال الأمن الساهرين على أمن هاته الدولة الحبيبة