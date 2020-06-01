الشرطة تعيد فتاة قاصرا إلى عائلتها بمدينة ابن گرير

إبراهيم مغراوي من مراكش

تمكنت مصالح المنطقة الأمنية لابن گرير، التابعة لولاية أمن مراكش، من تحديد مكان فتاة قاصر غادرت بيت عائلتها بعاصمة الرحامنة إلى وجهة مجهولة.

وإثر توصل مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية لابن گرير بشكاية من أسرة المعنية بالأمر، فتحت فرقة الشرطة القضائية بحثا قضائيا في النازلة، تكلل بالعثور على القاصر وتسليمها لعائلتها.

وفي السياق عينه أوقفت فرقة الشرطة القضائية شريك الفتاة القاصر الذي غرر بها، بعد نصب كمين أمني محكم مكن من الوصول إلى المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية.

وكشف البحث الذي خضع له المعني أنه كان يؤوي القاصر المغرر بها بمنزل مهجور بالمدينة نفسها، دون أن يعرضها لأي اعتداء جنسي، وهو ما أكدته الخبرة الطبية التي أجريت عليها.

وخلال هذا التدخل الأمني أوقفت الشرطة القضائية شخصين آخرين وُجِدا بالمنزل ذاته، حيث كانا بصدد استهلاك المخدرات، خارقين قواعد حالة الطوارئ الصحية التي قررتها السلطة الحكومية لمواجهة وباء "كوفيد19".

وتم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، لحاجة البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة، في أفق تقديمهم أمامها كل حسب المنسوب إليه.