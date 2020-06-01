الشرطة تنهي نشاط مروج "إكستازي" بمدينة مريرت

محمد ايت حساين

أوقفت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بمدينة مريرت، إقليم خنيفرة، شخصا ضبطت بحوزته أقراصا من مخدر "الإكستازي" وكمية من الشيرا والقنب الهندي، ومجموعة من الأسلحة البيضاء، وذلك بحي تاحجاويت.

وجرى توقيف المشتبه فيه بعد معلومات دقيقة توصلت بها عناصر الشرطة القضائية التي نصبت له كمينا محكما، ليتم توقيفه وبحوزته 80 قرصا من مخدر "الإكستازي"، ونصف كيلوغرام من مخدر الشيرا، وكيس من الحجم الكبير من القنب الهندي، ولترات من ماء الحياة، وأوراق التبغ (طابا)، وعدة أسلحة بيضاء.

وكشف مصدر أمني مسؤول أن الأبحاث والتحريات جارية من قبل عناصر الشرطة القضائية من أجل الوصول إلى شركاء الموقوف ومصدر مخدر "الإكستازي" الذي يتم ترويجه بالمدينة ونواحيها، قصد توقيفهم وتقديمهم للمحاكمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للوقوف على كافة الملابسات المحيطة بهذه القضية وتحديد هوية باقي المتورطين المحتملين فيها.