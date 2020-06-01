24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2806:1413:3017:1020:3722:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. في ذكرى معركة أدْهَار أُوُبَرَّانْ .. إنذار الخطابي وغطرسة سلفيستري (5.00)

  2. مختبرات جديدة ترفع فحوصات "كورونا" إلى 16 ألفا في الصحراء (5.00)

  3. منتدى الكرامة: توقيف الريسوني "يثير الشكوك" (5.00)

  4. رصيف الصحافة: شعبية اليوبي الجارفة تثير قلق الوزير آيت الطالب (5.00)

  5. رحيمي أكثر الرجاويين استفادة من الحجر الصحي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | الشرطة تنهي نشاط مروج "إكستازي" بمدينة مريرت

الشرطة تنهي نشاط مروج "إكستازي" بمدينة مريرت

الشرطة تنهي نشاط مروج "إكستازي" بمدينة مريرت
محمد ايت حساين
الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:35

أوقفت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بمدينة مريرت، إقليم خنيفرة، شخصا ضبطت بحوزته أقراصا من مخدر "الإكستازي" وكمية من الشيرا والقنب الهندي، ومجموعة من الأسلحة البيضاء، وذلك بحي تاحجاويت.

وجرى توقيف المشتبه فيه بعد معلومات دقيقة توصلت بها عناصر الشرطة القضائية التي نصبت له كمينا محكما، ليتم توقيفه وبحوزته 80 قرصا من مخدر "الإكستازي"، ونصف كيلوغرام من مخدر الشيرا، وكيس من الحجم الكبير من القنب الهندي، ولترات من ماء الحياة، وأوراق التبغ (طابا)، وعدة أسلحة بيضاء.

وكشف مصدر أمني مسؤول أن الأبحاث والتحريات جارية من قبل عناصر الشرطة القضائية من أجل الوصول إلى شركاء الموقوف ومصدر مخدر "الإكستازي" الذي يتم ترويجه بالمدينة ونواحيها، قصد توقيفهم وتقديمهم للمحاكمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للوقوف على كافة الملابسات المحيطة بهذه القضية وتحديد هوية باقي المتورطين المحتملين فيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - لمي الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:52
المفروض ان يعاقب هؤلاء المجرمين ب المؤبد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - الحمد لله الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:58
العز ....
وآلله يعاونكم ويسهل عليكم يآ اصحاب الأمن ويا الساهرين على أمن هاته الدولة الحبيبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - bimo الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:59
المشكل .......................... كتقبطو المروج يعني الموزع ، وكتخليو الممول .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.