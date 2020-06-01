إعلان على الانترنيت يفضي لتوقيف ممارِسات للدعارة

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، زوال أمس الأحد، ثلاث نسوة يشتبه في تورطهن في إعداد منزل للدعارة، والفساد وتسهيل البغاء والتحريض على خرق حالة الطوارئ الصحية.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت إعلانا منشورا على شبكة الأنترنت يزعم أن محلا للتدليك يعرض خدمات مشكوك فيها للزبائن، وهو ما استدعى إجراء أبحاث وتحريات أوضحت أن الأمر يتعلق بشقة وليس محلا عموميا، وأنها تستقبل أشخاصا لممارسة الفساد.

إجراءات البحث التي أمرت بها النيابة العامة، يقول البلاغ، مكنت من توقيف مكترية الشقة، وهي التي نشرت الاعلان، كما تم توقيف فتاتين يشتبه في تورطهما في ارتكاب هذه الافعال الاجرامية، فضلا عن حجز لوازم ومعدات تدخل في اقتراف هذا النوع من الجرائم.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهن تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.