كمين أمني يوقع بلص سيارات في المدينة الحمراء

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية المنارة بمراكش، الأحد، شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة من أجل السرقة الموصوفة.

ووفق الخلية الجهوية للتواصل بولاية أمن مراكش، فإن مصالح الأمن تمكنت من وضع حد لنشاط هذا الشخص بعد ضبطه متلبسا بسرقة دراجة هوائية وحجز مجموعة من المفاتيح المزورة ولوازم أخرى كان يستعملها في فتح الأقفال أو كسرها.

وبحسب المصدر نفسه، فقد تمت العملية بعد مراقبة أمنية للمعني بالأمر الذي كان محط حراسة سرية، نظراً للشكوك التي حامت حول اقترافه لمجموعة من السرقات الموصوفة بجناية، التي تم تسجيلها ضد جناة مجهولين من قبل باقي مصالح المنطقة الأمنية ذاتها.

وخلال البحث المعمق الذي أنجزته الشرطة القضائية معه، أقر المشتبه فيه باقترافه لجل السرقات المذكورة المتمثلة في السرقة من داخل المنازل بالتسلق أو باستعمال مفاتيح مزورة، وكذا من داخل السيارات بعد فتحها بالقوة أو باستعمال مفاتيح مزورة.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية لحاجة البحث المنجز في النازلة الرامي إلى كشف جميع ظروفها وملابساتها ومدى امتدادها، والكشف عن باقي الشركاء المحتمل تورطهم في سياقها.