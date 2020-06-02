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الرئيسية | حوادث | أقراص مخدرة توقع بشخصين في قبضة أمن طنجة

أقراص مخدرة توقع بشخصين في قبضة أمن طنجة

أقراص مخدرة توقع بشخصين في قبضة أمن طنجة
هسبريس من طنجة
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 02:30

تمكنت مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة، الأحد، من توقيف شخصين في حالة تلبس بحيازة الأقراص المخدرة، في عمليتين متفرقتين، حجزت خلالهما ما يناهز 310 أقراص مخدرة، في إطار المجهودات الأمنية لولاية أمن طنجة لمحاربة ترويج المخدرات.

ووفق إفادة مصدر أمني، فإن فرقة الأبحاث للأمن العمومي بمنطقة أمن بني مكادة أوقفت الشخص الأول، الملقب بـ"تشنكيطي"، وهو من ذوي السوابق العدلية، على مستوى شارع القدس وبحوزته 290 قرصا مخدرا.

وأضاف المصدر ذاته أن توقيف الشخص الثاني الملقب بـ"دودو"، تم بحي أرض الدولة، وقد ضبط بحوزته 20 قرصا مخدرا، وهواتف نقالة مشكوك في مصدرها.

المعنيان تم وضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قصد البحث معهما في المنسوب إليهما.

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