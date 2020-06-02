24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:28
|06:14
|13:30
|17:11
|20:38
|22:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المطاعم والمقاهي تنهي عطالة 10 أسابيع في هولندا
- أقسام بريطانيا تستقبل التلاميذ وسط انتقادات شديدة
- تسجيل صوتي يسائل "نفخ نقط التلاميذ" في بوجدور
- انتحار شاب في أكادير
- منظمة تنسب تدنيس "شارع اليوسفي" إلى التطرف
"أمنستي" ترفض استغلال المنظمة في بيان التضامن مع الريسوني (5.00)
قراءة متأنية في بيان منتدى الكرامة بشأن قضية الريسوني (5.00)
في ذكرى معركة أدْهَار أُوُبَرَّانْ .. إنذار الخطابي وغطرسة سلفيستري (5.00)
- الجزائر تجدد دعم الانفصال وتتمسك بالدفاع عن "استقلال الصحراء" - (276)
- أرباب التعليم الخاص يتهمون "جهات" بتحريض الأسَر على عدم الأداء - (205)
- رباح: "سامير" بدأت بالاشتغال .. والمحروقات بـ3 دراهم دون ضرائب - (142)
- أخنوش يرفض "كليشيهات" اكتفاء الحبوب واستهلاك "الدلاح" للمياه - (122)
- سابقة .. المغرب يُطور اختبارا تشخيصيا لفيروس "كورونا" المستجد - (95)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أقراص مخدرة توقع بشخصين في قبضة أمن طنجة
تمكنت مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة، الأحد، من توقيف شخصين في حالة تلبس بحيازة الأقراص المخدرة، في عمليتين متفرقتين، حجزت خلالهما ما يناهز 310 أقراص مخدرة، في إطار المجهودات الأمنية لولاية أمن طنجة لمحاربة ترويج المخدرات.
ووفق إفادة مصدر أمني، فإن فرقة الأبحاث للأمن العمومي بمنطقة أمن بني مكادة أوقفت الشخص الأول، الملقب بـ"تشنكيطي"، وهو من ذوي السوابق العدلية، على مستوى شارع القدس وبحوزته 290 قرصا مخدرا.
وأضاف المصدر ذاته أن توقيف الشخص الثاني الملقب بـ"دودو"، تم بحي أرض الدولة، وقد ضبط بحوزته 20 قرصا مخدرا، وهواتف نقالة مشكوك في مصدرها.
المعنيان تم وضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قصد البحث معهما في المنسوب إليهما.