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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف عامل نظافة استغل مريضات جنسيا بفاس

الأمن يوقف عامل نظافة استغل مريضات جنسيا بفاس

الأمن يوقف عامل نظافة استغل مريضات جنسيا بفاس
هسبريس من الرباط
الاثنين 01 يونيو 2020 - 19:20

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، زوال اليوم الاثنين، عاملا بإحدى شركات النظافة، يبلغ من العمر 47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاستغلال الجنسي لنزيلات مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بنفس المدينة.

وكانت مصالح ولاية أمن فاس قد توصلت بإشعار من إدارة المستشفى الجهوي للأمراض النفسية والعقلية، حول الاشتباه في تورط عامل بشركة للنظافة متعاقدة مع المؤسسة الصحية في تعريض ثلاث نزيلات للاغتصاب وهتك العرض مستغلا حالتهم المرضية، وهو الإشعار الذي تم تدعيمه بمقطع فيديو يوثق لهذه الأفعال الإجرامية، قبل أن تسفر عمليات البحث والتحري عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - عبد اللطيف الاثنين 01 يونيو 2020 - 19:29
حسبنا الله ونعم الوكيل.. حتى المريض لا يسلم من المشاكل في فاس..
أغلب المرضى النفسيين مسالمين بل هم أكثر عرضة للتعنيف والشتائم ممن يقال عنهم أصحاء!
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69
2 - ندى الاثنين 01 يونيو 2020 - 19:30
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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61
3 - ام فقط الاثنين 01 يونيو 2020 - 19:32
هذا راه مستحيل يكون بنادم سوي، راه هو نفسو خصو يدخل يتعالج و يتعاقب ،لانه مستحيل يكون طبيعي
ما عندو لا وازع اخلاقي و لا ديني و لا حتى اي قيم
الله يكون فعون هاذ النساء حتى المريضات ما زكلوهمش
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53
4 - عادل الاثنين 01 يونيو 2020 - 19:32
وجب محاكمته بتهمة الاتجار بالبشر، أم أن التهمة خاصة بالصحافة الحرة...
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29
5 - OBS الاثنين 01 يونيو 2020 - 19:33
هذا مجرم ومريض مرضا نفسيا. عقابه أن يدخل هو الآخر مستشفى الأمراض العقلية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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34
6 - hassan de fes الاثنين 01 يونيو 2020 - 19:35
الكبت الفكري و الامية والكبت الجنسي والابتعاد عن الدين وانعدام الانسانية...كلها عوامل انجبت وحشا اداميا بلباس عامل النظافة اتيحت له الفرصة للانفراد بمريضات لم يرى فيهن سوى لذة جنسية مسروقة كالحيوان.فان امعنا النظر جيدا فمكانه ليس السجن بل نفس المستشفى للذكور.
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36
7 - ملاحظ الاثنين 01 يونيو 2020 - 19:36
إذا ثبت في حقه الفعل الجرمي... يجب إعدامه.
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36
8 - Aziz الاثنين 01 يونيو 2020 - 19:36
 "من أمن العقوبة أساء الأدب" يجب تطبيق عقوبة الإعدام السجن ليس الحل و السجون مكتظة بالمجرمين
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32
9 - morocain الاثنين 01 يونيو 2020 - 19:36
يجب محاسبة المسؤولين عن المستشفى والمجتمع المدني كيف يتم السماح للرجال بالعمل في اماكن النساء والخلو بهم باراكا من الاستهتار بقيمنا المغربية توابتنا الاسلامية الحرية رها ولات حريقة كلها يلزم عمل ولا يتخصاو لبغاو يختالطوا 47 عام ومكبوت الشباب مداير ولا على هدشي الله يحفظنا كورونا غي مقبلات الغدا والعشا جايين
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37
10 - ayoub الاثنين 01 يونيو 2020 - 19:37
شتي فهاد وقت بدات لمكيصليش ..عرفو يقدر يدير اي حاجة تغضب ربي
الله يلطف بينا ويبعد منا هاد وباء
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7
11 - MdM الاثنين 01 يونيو 2020 - 19:38
يجب انزال اشد العقوبة على هذا الشخص ان هو فعلا فعلها!
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9
12 - Zineb الاثنين 01 يونيو 2020 - 19:42
حسبي الله ونعم الوكيل الله يخد الحق في هاد المجرم
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8
13 - جواد الاثنين 01 يونيو 2020 - 19:43
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. المفروض في مستشفى للنساء أن يكون جميع العاملين فيه من نفس الجنس. لأنه كلما خلا رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما.والمريضات نفسيا أمانة وجب صونها من الذ ئاب البشرية
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9
14 - tarin kech الاثنين 01 يونيو 2020 - 19:50
يجب تزويجه بتلك السيدة لإصلاح الخطأ
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-13
15 - مولاي الاثنين 01 يونيو 2020 - 19:59
ثلاث اغتصابات عاد تمكنوا من إيقافه
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8
16 - اللهم إن هذا منكر الاثنين 01 يونيو 2020 - 20:01
" عامل نظافة ذكر عمره 47 سنة يزاول عمله بمستشفى الأمراض النفسية والذي يأوي نزيلات من مختلف الأعمار .. !!! "
ألا يعتبر هذا تقصيراً خطيراً من طرف إدارة المستشفى قبل أن يكون جريمة نكراء من طرف هذا الوحش المنعدم الضمير .. على قلة عاملات النظافة بفاس .. اللي محتاجات هاذيك الخدمة باش يصرفو على وليداتهم بالحلال .. وفنفس الوقت ما كايشكّلوش شي خطر جنسي على النزيلات اللي هوما مسكينات في حالة ما يستطعوش يدافعو على ريوسهم .. !!!!
اللهم إن هذا منكر .
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11
17 - ابواسيل الاثنين 01 يونيو 2020 - 20:04
لا حول ولا قوة الا بالله! حتى تعلم الدولة ان لا مكانة لاعوان النظافة و الحراسة في قطاع الصحة. اد يشكلون مصادر للفوضى و التشويش بشتى أنواعها. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قطاع تتم توقيته بنزاهة اناسه !
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7
18 - Mostapha الاثنين 01 يونيو 2020 - 20:06
لاحولة ولا قوة إلا بالله ياللأسف هاذ شي كيبين بلي مكين لمراقبة لوالو
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4
19 - Observateur الاثنين 01 يونيو 2020 - 20:07
فاش كيتشبار شي واحد معروف اعتدى جنسيا على عباد الله, الدولة تُتهم على أنها تريد فقط تصفية حساباتها مع الجاني ليس إلا وأن "المعروف" لا يمكن فعل ذلك!! وعندما يكون مُرتكب الجريمة شخص عادي غير معروف, الكل يطلب برأسه, إعدامه أو حبسه مدى الحياة!! قمة النفاق
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5
20 - م.س الاثنين 01 يونيو 2020 - 20:08
اشنوبقى من حياة المرأة بعد الاغتصاب
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3
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