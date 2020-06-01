الأمن يوقف عامل نظافة استغل مريضات جنسيا بفاس

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، زوال اليوم الاثنين، عاملا بإحدى شركات النظافة، يبلغ من العمر 47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاستغلال الجنسي لنزيلات مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بنفس المدينة.

وكانت مصالح ولاية أمن فاس قد توصلت بإشعار من إدارة المستشفى الجهوي للأمراض النفسية والعقلية، حول الاشتباه في تورط عامل بشركة للنظافة متعاقدة مع المؤسسة الصحية في تعريض ثلاث نزيلات للاغتصاب وهتك العرض مستغلا حالتهم المرضية، وهو الإشعار الذي تم تدعيمه بمقطع فيديو يوثق لهذه الأفعال الإجرامية، قبل أن تسفر عمليات البحث والتحري عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.