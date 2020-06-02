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الرئيسية | حوادث | شهران حبسًا نافذًا في حق ناشط "فيسبوكي" بتنغير

شهران حبسًا نافذًا في حق ناشط "فيسبوكي" بتنغير

شهران حبسًا نافذًا في حق ناشط "فيسبوكي" بتنغير
هسبريس من ورزازات
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 01:29

قضت المحكمة الابتدائية بتنغير، الاثنين، بشهرين حبسا نافذا في حق ناشط "فيسبوكي" من مدينة قلعة مكونة، بعد متابعته بتهمة "التشهير، وتوزيع ادعاءات كاذبة عبر الأنظمة المعلوماتية، وإهانة موظفين عموميين".

وحُكم على المتهم نفسه، أيضا، بغرامة مالية قدرها 1000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوة المدنية التابعة بأداء المتهم للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم، وحذف التدوينة الموجودة على "الفيسبوك"، تحت طائلة غرامة مالية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير مع الصائر والإجبار في الأدنى.

ونشر المتهم، في وقت سابق، مجموعة من التدوينات على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اعتبرتها السلطات المحلية تشهيرا في حقها، وتوزيع ادعاءات كاذبة، والإساءة إلى رجال السلطة المحلية بالإقليم.

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