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الرئيسية | حوادث | إيقاف جانح قاوم عناصر الأمن بالقصر الكبير‎

إيقاف جانح قاوم عناصر الأمن بالقصر الكبير‎

إيقاف جانح قاوم عناصر الأمن بالقصر الكبير‎
هسبريس من القصر الكبير
الاثنين 01 يونيو 2020 - 23:25

أوقفت المصالح الأمنية بالقصر الكبير شخصا بحي المعسكر القديم، من ذوي السوابق العدلية وحديث الخروج من السجن، سبق له أن قضى عقوبة سجنية مدتها عشر سنوات بتهمة تكوين عصابة إجرامية.

الموقوف "م.ش"، 28 سنة، حاول لحظة توقيفه مواجهة العناصر الأمنية بسلاح أبيض من الحجم الكبير، قبل أن تتمكن هذه الأخيرة، والتي كانت مجهزة بالدروع الواقية، من إيقافه ووضعه تحت الحراسة النظرية للبحث معه وتقديمه إلى النيابة العامة.

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