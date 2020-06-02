24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:28
|06:14
|13:30
|17:11
|20:38
|22:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المطاعم والمقاهي تنهي عطالة 10 أسابيع في هولندا
- أقسام بريطانيا تستقبل التلاميذ وسط انتقادات شديدة
- تسجيل صوتي يسائل "نفخ نقط التلاميذ" في بوجدور
- انتحار شاب في أكادير
- منظمة تنسب تدنيس "شارع اليوسفي" إلى التطرف
"أمنستي" ترفض استغلال المنظمة في بيان التضامن مع الريسوني (5.00)
قراءة متأنية في بيان منتدى الكرامة بشأن قضية الريسوني (5.00)
في ذكرى معركة أدْهَار أُوُبَرَّانْ .. إنذار الخطابي وغطرسة سلفيستري (5.00)
- الجزائر تجدد دعم الانفصال وتتمسك بالدفاع عن "استقلال الصحراء" - (277)
- أرباب التعليم الخاص يتهمون "جهات" بتحريض الأسَر على عدم الأداء - (206)
- رباح: "سامير" بدأت بالاشتغال .. والمحروقات بـ3 دراهم دون ضرائب - (142)
- أخنوش يرفض "كليشيهات" اكتفاء الحبوب واستهلاك "الدلاح" للمياه - (125)
- سابقة .. المغرب يُطور اختبارا تشخيصيا لفيروس "كورونا" المستجد - (95)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدرك يمنع سباحة شابات في شاطئ "أركمان"
أوقفت عناصر الدرك الملكي في قرية أركمان بإقليم النّاظور، الاثنين، ثلاث شابات قصدن البحر للسباحة والاستجمام رغم قرار المنع المعمول به.
وحسب مصدر هسبريس، فإن الموقوفات ذهبن إلى شاطئ قرية أركمان على متن سيارة رباعية الدّفع قصد السباحة، لتتدخل عناصر الدرك الملكي ويتم توقيفهن على الفور.
إلى ذلك، نُقلت الموقوفات إلى مركز الدرك الملكي للتحقيق معهنّ، في انتظار تقديمهن أمام النيابة العامة لمواجهتهن بالمنسوب إليهن.
يُذكر أن السلطات تتّخذ رقابة صارمة على شواطئ إقليم النّاظور، مع اقتراب حلول فصل الصيف، لتفعيل إجراءات منع الاصطياف، في إطار تدابير التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.