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الرئيسية | حوادث | الدرك يمنع سباحة شابات في شاطئ "أركمان"

الدرك يمنع سباحة شابات في شاطئ "أركمان"

الدرك يمنع سباحة شابات في شاطئ "أركمان"
هسبريس من الناظور
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 04:22

أوقفت عناصر الدرك الملكي في قرية أركمان بإقليم النّاظور، الاثنين، ثلاث شابات قصدن البحر للسباحة والاستجمام رغم قرار المنع المعمول به.

وحسب مصدر هسبريس، فإن الموقوفات ذهبن إلى شاطئ قرية أركمان على متن سيارة رباعية الدّفع قصد السباحة، لتتدخل عناصر الدرك الملكي ويتم توقيفهن على الفور.

إلى ذلك، نُقلت الموقوفات إلى مركز الدرك الملكي للتحقيق معهنّ، في انتظار تقديمهن أمام النيابة العامة لمواجهتهن بالمنسوب إليهن.

يُذكر أن السلطات تتّخذ رقابة صارمة على شواطئ إقليم النّاظور، مع اقتراب حلول فصل الصيف، لتفعيل إجراءات منع الاصطياف، في إطار تدابير التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.

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