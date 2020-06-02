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الرئيسية | حوادث | الدرك يطيح بعصابة متخصصة في سرقة المواشي

الدرك يطيح بعصابة متخصصة في سرقة المواشي

الدرك يطيح بعصابة متخصصة في سرقة المواشي
هسبريس من تطوان
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 03:32

وضعت عناصر الدرك الملكي بمركز بني أحمد، التابع للقيادة الجهوية بتطوان، شخصين رهن تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليهما تمهيديا، مع عرضهما على أنظار ممثل الحق العام، للاشتباه في تورطهما في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة عشرات الرؤوس من الأغنام والأبقار.

وأفادت مصادر هسبريس، "أن الموقوفين يتراوح عمرهما ما بين 32 و45 سنة، ويشكل أحدهما موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، ويشتبه في تورطهما في سرقة ما يفوق 45 رأسا من الماشية بدائرة بني أحمد، التابعة ترابيا لإقليم شفشاون والمناطق المجاورة".

وأضافت المصادر ذاتها "أن الأبحاث والتحريات التي قامت بها عناصر الدرك الملكي، تحت إشراف القائد الإقليمي للدرك الملكي بشفشاون، أسفرت عن فك لغز عملية السرقة، التي طالت حظيرة للماشية والوصول إلى المشتبه فيهم وتوقيفهم".

ووفق المصادر عينها، فقد تم حجز 10 رؤوس من الأبقار لفائدة البحث الذي لا تزال تباشره عناصر الدرك الملكي، للكشف عن ظروف وملابسات سرقة القطيع، وتحديد امتدادات الشبكة الإجرامية وهوية باقي المتورطين المحتملين، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان.

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