جثة مجهولة الهوية تستنفر السلطات في طانطان

مصطفى البكار

انتشلت عناصر الوقاية المدنية جثة مجهولة الهوية، بعدما عُثر عليها من طرف بحارة كانوا على متن مركب للصيد، بالقرب من منطقة الواد الواعر بسواحل طانطان.

وفور إخطارها، توجهت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى عين المكان، قصد الوقوف على ظروف الواقعة والإشراف على نقل الجثة نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي في طانطان.

وأمرت النيابة العامة المختصة بفتح بحث في الحادث، في انتظار توجيه الجثة نحو مستشفى الحسن الثاني بأكادير، من أجل التعرف على هوية صاحبها وتحديد ملابسات الوفاة.