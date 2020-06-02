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الرئيسية | حوادث | غرق قاصر في شاطئ "مارينا" نواحي تطوان

غرق قاصر في شاطئ "مارينا" نواحي تطوان

غرق قاصر في شاطئ "مارينا" نواحي تطوان
هسبريس من تطوان
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 01:36

استنفرت حادثة وفاة قاصر، الاثنين، بشاطئ "مارينا"، السلطات المحلية والمصالح الأمنية بعمالة المضيق الفنيدق، خاصة في ظل استمرار ظروف الحجر الصحي التي فرضتها جائحة كورونا.

مصادر مطلعة أفادت بأن الطفل، البالغ من العمر خمس عشرة سنة، كان يتابع دراسته قيد حياته بالسنة الثالثة ثانوي إعدادي بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمدينة تطوان.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية نزل البحر للسباحة؛ غير أن أزمة صحية انتابته بمجرد خروجه، لفظ أنفاسه الأخيرة على إثرها، مرجحة أن يكون قد ابتلع كمية من مياه البحر.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن والدي الطفل المتوفى من أسرة التعليم، إذ يشغل والده منصب مدير بإحدى المؤسسات التعليمية، فيما تشتغل والدته أستاذة لمادة اللغة الفرنسية بإحدى الإعداديات.

وحلت المصالح الأمنية بمكان الحادث فور ربط الاتصال بها، وفتحت بحثا دقيقا في ظروفه وملابساته، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما نُقلت جثة القاصر إلى مستودع الجثامين بالمستشفى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زين العابدين الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 01:47
اللهم ارحمه والهم داويه الصبر لكن أين كان الاباء ونحن في الحجر
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2 - السعيدي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 01:53
إن لله وإن إليه راجعون، الله يصبر والديه وعائلته.
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3 - Maroc الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 02:08
الله ارحمو البقاء لله وحده اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته
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