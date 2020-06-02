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الرئيسية | حوادث | منبر فرنسي: 5 آلاف أورو لـ"الحريگ إلى المغرب"

منبر فرنسي: 5 آلاف أورو لـ"الحريگ إلى المغرب"

منبر فرنسي: 5 آلاف أورو لـ"الحريگ إلى المغرب"
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 15:05

قالت صحيفة فرنسية إن شبابا مغاربة تقطعت بهم السبل في مدينتي سبتة ومليلية الإسبانية تمكنوا من مغادرة الثغرين باستخدام "الطرق السرية المستخدمة عادة في الاتجاه المعاكس".

"لوبوان" الفرنسية، وضمن تحقيق خاص عن إغلاق الحدود بالقارة الإفريقية عقب اندلاع أزمة كورونا، قالت إنه تم التفاوض على النقل في القوارب بأكثر من 5000 أورو.

وتشير "لوبوان" إلى أن أكثر من نصف الدول الإفريقية أمرت بإغلاق حدودها، بينما تم اكتشاف أقل من عشر حالات على أراضيها؛ فيما اتخذت خمس عشرة دولة هذا القرار حتى قبل الكشف عن أول حالة لـ"كوفيد 19"، وبالمقارنة اتخذت الدول الغربية مثل إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة إجراءات مماثلة عندما تم بالفعل اكتشاف آلاف الحالات على أراضيها.

وتردف الصحيفة: "لذلك كانت استجابة الدول الإفريقية مثالية، خاصة أن السيطرة على تبادلات الهجرة تشكل تحديًا حقيقيًا. والواقع أن التداول الإقليمي يرتكز بقوة على أسلوب حياة السكان والهجرة عبر الحدود التي تيسرها نفاذية الحدود البرية والبحرية. وهكذا، في غضون عشرة أيام (من 16 مارس إلى 26 مارس)، باستثناء ليبيريا، أغلقت جميع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حدودها".

وسبق أن كتبت "إل باييس" الإسبانية أن العودة إلى الوطن أصبحت في خضم الوباء مهمة شبه مستحيلة تغذي شبكات الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن مجموعة مكونة من حوالي 100 مغربي شرعت نهاية مارس الماضي في ركوب زورقين للعودة سراً إلى بلدها، والتحايل على القيود المفروضة للحد من الفيروس في كل من إسبانيا والمغرب، ودفع كل واحد منهم حوالي 5400 أورو للرحلة التي انتهت على شاطئ في العرائش.

وحسب مصادر من الشرطة الإسبانية، وفق الصحيفة نفسها، فإن سعر مكان على متن قارب من الساحل المغربي إلى إسبانيا، الطريق المعاكس، يتراوح عند المتاجرين بالبشر بين 400 و1000 أورو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - عبد اللطيف الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 15:11
أنصح الجميع بالهجرة لكن بطريقة قانونية (دراسة أو عمل أو زواج)
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21
2 - مغربي قح الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 15:14
مصادر الأخبار كلها من اسبانيا أو فرنسا والواقعة كانت بالعرائش ،أين هي السلطات المغربية بما فيها البحرية الملكية ودرك الحدود والمديرية المغربية لمراقبة التراب الوطني.اذن اي واحد يمكنه الوصول إلى الأراضي المغربية.
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24
3 - مراكشي اكازيغي. الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 15:15
شر البلية ما يضحك،ولا الحريك في الاتجاه المعاكس!؟والفاتورة5000اورو لا غلا على مسكين هههه!المهم مصاءب قوم عند...سماسرة الحريك والمهربين المتاجرين بالماسي هما لي دايرين لاباس.
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16
4 - عبدالله الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 15:16
مجرد كلام فارغ لنقم باستفتاء موجه للمغاربة عبر صفحة على الفيسبوك و نقول لهم من أراد الذهاب لأوروبا الآن أو أمريكا في هذه الظروف ب 5000 أورو أو حتى 10,000 أورو و سترى .
بالمقابل نطلب مجرد 500 أورو للذين في أوروبا أو أمريكا أتكلم عن الذين ليس لهم عمل هنا و ليس الذين ذهبوا للسياحة و علقو هناك و لنرى
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14
5 - الله الوطن الشعب الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 15:18
والله لن ادفع ولو درهما واحدا للعودة لبلاد الذل والحكرة.. حكام مغربنا الحبيب قتلوا فينا الوطنية وحب الوطن الله ياخد فيهم الحق
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28
6 - توحشنا غير الوالدين الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 15:28
المغرب جنة المغرب رقم واحد المغرب السباق الى المغرب الرائد في صناعة. مغرب القرن الواحد والعشرين مغرب البراق مغرب القمر الاصطناعي وزيد و زيد هادشي كله نعرفه بمسطلحات التلفزيون وسياسية العام الزين وهرمنا في سمعها المهم فتحوا الحدود وشوفوا كم سيصبح عدد سكان المغرب
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10
7 - قدور الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 15:51
الحكومة تترك لمافيتها الفرصة للاتجار في البشر
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-2
8 - from San Diego California الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 15:56
j,ai immigrer aux etats unis en 1980, j,avais 17 ans a l,epoque ,ca fait 40 ans maintenant a chaque fois je pense retourner au maroc,,,
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2
9 - ريفي من اروبا الشريفة العظيمة الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 15:59
نعم هاد الخبر صحيح ولكن هادوك لي رجعو من مليلية وسبتة بطريقة سرية هم تجار ومحسوبين على رؤوس الاصابع ,كاينين الملايين ديال المغاربة في اروبا الغربية وبخير عليهم وعندهم باش يعيشو في المغرب من هنا حتى لمليار سنة ولكن كلهم تيرفضو العودة الى المغرب حيت مكاينش الصحة ومكاينش التعليم وسيارات الاسعاف قديمة والتنقل قليل والبنيات التحتية والو يعني مكاين تا شي حاجة لي تفرحك في المغرب وفين ما مشيتي كتلقى الاكتظاظات ,الدول الافريقية زوينة شي شوية فقط في الصيف يعني تدوز واحد الشهر وترجع بحالك بالزربة.
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10 - au commentaire 5 الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 16:04
tu crois que tout les marocains vivent dans le( dale ) et la misere. celui qui conduit une Range Rover et habite dans Un appartement de 300 millions vit dans le dale, ,,,,,le dale c,est de travailler dans Un champ en espagne comme un esclave pour 50 euros toute la journnee .
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1
11 - شخص مر من هنا الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 16:15
اللي ما جال ما اعرف بحق الرجال.الغربة اصعيبة والحياة في اوروبا اصبحت صعبة .اللي دار اشويا اديال لفلوس يرجع ابحالو اللبلاد ايدير شي امشيريع وايعيش امعا راسو.
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