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الرئيسية | حوادث | توقيف مروج للخمور بأحياء زايو ناحية الناظور

توقيف مروج للخمور بأحياء زايو ناحية الناظور

توقيف مروج للخمور بأحياء زايو ناحية الناظور
هسبريس من النّاظور
الأربعاء 03 يونيو 2020 - 00:55

تمكنت عناصر مفوضية الشّرطة بمدينة زايو، إقليم الناظور، من توقيف بائع سري (ڭرّاب) متورّط في حيازة المشروبات الكحولية والاتّجار بها دون التوفّر على رخصة.

وحجزت العناصر الأمنية لدى الموقوف 327 قنينة خمر وسلاحًا أبيض، إضافة إلى سيارة خفيفة تحمل لوحة ترقيم مغربية كان يستخدمها في أنشطته المجرّمة.

وأحيل الموقوف، الذي كان مبحوثا عنه من طرف العدالة من أجل الاتجار بالخمور المهربة والمحلية، على البحث والتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصّة في انتظار تحديد هويات باقي المتورطين المفترضين في هذه العملية لتوقيفهم.

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