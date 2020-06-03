24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/06/2020
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:27
|06:14
|13:31
|17:11
|20:39
|22:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مهنيو السياحة بالمغرب يحذرون من "عدم اليقين"
- منظمة الصحة العالمية
- "الكوزاي" خبير أعشاب مثير للجدل يزعم علاج الآلاف من كورونا
- بوطوالة: ملايين المغاربة لا يستطيعون اقتناء الأضاحي هذه السنة
- تعاونية تنتج كمامات للأطفال لسد الخصاص في الأسواق المغربية
تعاونية تنتج كمامات للأطفال لسد الخصاص في الأسواق المغربية (5.00)
باحث مغربي يحذر من العودة إلى نقطة الصفر في مواجهة "كورونا" (5.00)
- بوطوالة: ملايين المغاربة لا يستطيعون اقتناء الأضاحي هذه السنة - (228)
- "صندوق الضمان" يدشن العجز في 2024.. والحل رفع سن التقاعد - (132)
- لفتيت: تخفيف التدابير لا يرفع الطوارئ .. وخطر "كورونا" مستمر - (90)
- لفتيت عن رفع الحجر: "مئة تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص" - (89)
- باحث مغربي يحذر من العودة إلى نقطة الصفر في مواجهة "كورونا" - (83)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
توقيف مروج للخمور بأحياء زايو ناحية الناظور
الأربعاء 03 يونيو 2020 - 00:55
تمكنت عناصر مفوضية الشّرطة بمدينة زايو، إقليم الناظور، من توقيف بائع سري (ڭرّاب) متورّط في حيازة المشروبات الكحولية والاتّجار بها دون التوفّر على رخصة.
وحجزت العناصر الأمنية لدى الموقوف 327 قنينة خمر وسلاحًا أبيض، إضافة إلى سيارة خفيفة تحمل لوحة ترقيم مغربية كان يستخدمها في أنشطته المجرّمة.
وأحيل الموقوف، الذي كان مبحوثا عنه من طرف العدالة من أجل الاتجار بالخمور المهربة والمحلية، على البحث والتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصّة في انتظار تحديد هويات باقي المتورطين المفترضين في هذه العملية لتوقيفهم.