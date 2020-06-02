سبعيني يضع حدا لحياته شنقا في ضواحي وزان

هسبريس من وزان

أقدم شخص في عقده السابع على وضع حد لحياته شنقا، اليوم الثلاثاء، في ظروف غامضة بدوار تمسيت التابع ترابيا لجماعة قلعة بوقرة بإقليم وزان.

مصادر هسبريس أفادت بأن الهالك، المسمى قيد حياته "م.ن"، البالغ من العمر حوالي 70 سنة، عثر على جثته معلقة بشجرة، مؤكدة أنه كان يعاني من اضطراب وأزمة نفسية عقب وفاة زوجته رفيقة دربه.

وقالت المصادر ذاتها إن المفارق للحياة سبق أن أقدم على محاولة انتحار، لكن تدخل أبنائه حال دون ذلك، قبل أن يعيد الكرة هذه المرة مستعينا بحبل لفه حول عنه ووصله بشجرة غير بعيد عن المنزل حيث يقيم.

السلطات المحلية والدركية عاينت الجثة، وأشرفت على عملية نقلها نحو مستودع الأموات، في انتظار إخضاعها للتشريح أو المعاينة الطبية لتحديد أسباب الوفاة لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.