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كُتّاب وآراء
درك سيدي عيسى يوقف أشخاصا لحيازة ممنوعات
أفلحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي عيسى، الاثنين، في إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص على مستوى حدود جماعتي سوق السبت أولاد النمة وسيدي عيسى بضواحي الفقيه بن صالح، وذلك للاشتباه في تورطهم في تهم تتعلق بحيازة وترويج مخدرات وكحول ومسكر ماء الحياة.
واستنادا إلى مصادر هسبريس، فقد تمت عملية توقيف المشتبه فيهم الثلاثة خلال حملة أمنية لعناصر المركز الترابي بسيدي عيسى، حيث تمكنت من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا وكيسين كبيرين من سنابل الكيف وطابا وكمية من الماحيا؛ فضلا عن ثلاث دراجات نارية صينية الصنع، كان يستعملها المشتبه فيهم في توزيع بضاعتهم المجرمة.
وقد تم وضع الأشخاص الموقوفين رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار عرضهم على العدالة ومتابعة كل واحد منهم بالمنسوب إليه.