24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2706:1413:3117:1120:3922:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تعاونية تنتج كمامات للأطفال لسد الخصاص في الأسواق المغربية (5.00)

  2. باحث مغربي يحذر من العودة إلى نقطة الصفر في مواجهة "كورونا" (5.00)

  3. عريضة تطالب بمراجعة "تعويضات مجلس الصحافة" (5.00)

  4. سبعيني يضع حدا لحياته شنقا في ضواحي وزان (5.00)

  5. الأساس القانوني للاقتطاع من أجور الموظفين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | درك سيدي عيسى يوقف أشخاصا لحيازة ممنوعات

درك سيدي عيسى يوقف أشخاصا لحيازة ممنوعات

درك سيدي عيسى يوقف أشخاصا لحيازة ممنوعات
حميد رزقي
الأربعاء 03 يونيو 2020 - 03:50

أفلحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي عيسى، الاثنين، في إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص على مستوى حدود جماعتي سوق السبت أولاد النمة وسيدي عيسى بضواحي الفقيه بن صالح، وذلك للاشتباه في تورطهم في تهم تتعلق بحيازة وترويج مخدرات وكحول ومسكر ماء الحياة.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فقد تمت عملية توقيف المشتبه فيهم الثلاثة خلال حملة أمنية لعناصر المركز الترابي بسيدي عيسى، حيث تمكنت من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا وكيسين كبيرين من سنابل الكيف وطابا وكمية من الماحيا؛ فضلا عن ثلاث دراجات نارية صينية الصنع، كان يستعملها المشتبه فيهم في توزيع بضاعتهم المجرمة.

وقد تم وضع الأشخاص الموقوفين رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار عرضهم على العدالة ومتابعة كل واحد منهم بالمنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.