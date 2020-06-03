النصب والاحتيال وراء توقيف ثلاثيني في برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد أوقفت، الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية التوقيف، التي تندرج في سياق المجهودات الأمنية المبذولة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها، جاءت بناءً على مذكرة بحث صادرة في حق المشتبه فيه على الصعيد الوطني، وذلك على خلفية تسجيل شكاية ضده، بعدما عرض تاجرا للنصب والاحتيال، وسلّمه شيكا بنكيا بلغت قيمته المالية 265 مليون سنتيم.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، مع تدوين أقواله في محضر تمهيدي، قصد الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، قبل عرضه على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني في شأنه.