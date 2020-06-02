24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:28
|06:14
|13:30
|17:11
|20:38
|22:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تسجيل صوتي يسائل "نفخ نقط التلاميذ" في بوجدور
- مهنيو السياحة بالمغرب يحذرون من "عدم اليقين"
- نقابتان تطالبان بحماية حقوق الشغيلة خلال الجائحة
- منظمة الصحة العالمية
- "سوس ماسة" تقترب من القضاء على "كوفيد-19"
تعاونية تنتج كمامات للأطفال لسد الخصاص في الأسواق المغربية (5.00)
"أمنستي" ترفض استغلال المنظمة في بيان التضامن مع الريسوني (5.00)
سابقة .. المغرب يُطور اختبارا تشخيصيا لفيروس "كورونا" المستجد (5.00)
باحث مغربي يحذر من العودة إلى نقطة الصفر في مواجهة "كورونا" (5.00)
- بوطوالة: ملايين المغاربة لا يستطيعون اقتناء الأضاحي هذه السنة - (218)
- أخنوش يرفض "كليشيهات" اكتفاء الحبوب واستهلاك "الدلاح" للمياه - (154)
- سابقة .. المغرب يُطور اختبارا تشخيصيا لفيروس "كورونا" المستجد - (108)
- "صندوق الضمان" يدشن العجز في 2024.. والحل رفع سن التقاعد - (105)
- باحث مغربي يحذر من العودة إلى نقطة الصفر في مواجهة "كورونا" - (81)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تأخير ملف شاب خليجي هتك عرض فتاة مغربية
أخرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، ملف الشاب العشريني الخليجي من جنسية كويتية، المتابع من طرف النيابة العامة المختصة بتهمتي هتك عرض فتاة وافتضاض بكارتها بمنطقة النخيل السياحية، إلى يوم 21 من شهر يوليوز المقبل.
جاء هذا التأخير استجابة من رئاسة محكمة الاستئناف لقرار وزارة العدل والسلطة القضائية القاضي بتأجيل كافة الملفات غير المستعجلة في ظل جائحة "كورونا"، ومنها ملفات المتابعين في حالة سراح، وإعطاء الأولوية لملفات المتابعين في حالة اعتقال.
وأثار هذا الملف، الذي نصبت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نفسها طرفا مدنيا، جدلا كبيرا من طرف نشطاء حقوقيين لم يستسيغوا قرار متابعة التهم في حالة سراح، وكذا مغادرته التراب الوطني.
ورفضت مصادر قضائية من محكمة الاستئناف الاتهامات الموجهة إلى هذه المؤسسة القضائية، مشيرة إلى أن متابعة الشاب الكويتي المتهم بهتك عرض الفتاة بمقاطعة النخيل في حالة سراح تأتي بعدما أدلى أب وأم القاصر بتنازلين منفصلين.