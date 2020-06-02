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الرئيسية | حوادث | تأخير ملف شاب خليجي هتك عرض فتاة مغربية

تأخير ملف شاب خليجي هتك عرض فتاة مغربية

تأخير ملف شاب خليجي هتك عرض فتاة مغربية
إبراهيم مغراوي
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 20:15

أخرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، ملف الشاب العشريني الخليجي من جنسية كويتية، المتابع من طرف النيابة العامة المختصة بتهمتي هتك عرض فتاة وافتضاض بكارتها بمنطقة النخيل السياحية، إلى يوم 21 من شهر يوليوز المقبل.

جاء هذا التأخير استجابة من رئاسة محكمة الاستئناف لقرار وزارة العدل والسلطة القضائية القاضي بتأجيل كافة الملفات غير المستعجلة في ظل جائحة "كورونا"، ومنها ملفات المتابعين في حالة سراح، وإعطاء الأولوية لملفات المتابعين في حالة اعتقال.

وأثار هذا الملف، الذي نصبت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نفسها طرفا مدنيا، جدلا كبيرا من طرف نشطاء حقوقيين لم يستسيغوا قرار متابعة التهم في حالة سراح، وكذا مغادرته التراب الوطني.

ورفضت مصادر قضائية من محكمة الاستئناف الاتهامات الموجهة إلى هذه المؤسسة القضائية، مشيرة إلى أن متابعة الشاب الكويتي المتهم بهتك عرض الفتاة بمقاطعة النخيل في حالة سراح تأتي بعدما أدلى أب وأم القاصر بتنازلين منفصلين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مروان الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 20:43
لا أحب منطقة الخليج أرضا وشعبا...................
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18
2 - التنازل الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 20:53
سبحان الله اول مرة اسمع التنازل في الجنائي وفي قضية تتعلق بهتك العرض وووووو
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9
3 - زين العابدين الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 20:53
العدل وماذا ادراك ما العدل وليس لدينا أي عدل فإنما ينصر الله الدولة الكافرة لو كانت عادله
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9
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