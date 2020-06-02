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كُتّاب وآراء
توقيف 4 أشخاص سرقوا دار المسنين بمراكش
أوقفت عناصر الأمن بالدائرة الأمنية السابعة بمراكش 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في السرقة الموصوفة، بعدما تمكنت من تحديد هوية أحدهم.
وتدخلت المصلحة الأمنية ذاتها، إثر تعرض دار المسنين بالحي المحمدي في مقاطعة جليز للسرقة، إذ باشرت تحرياتها الميدانية التي مكّنت من توقيف مشتبه فيه.
وخلال البحث الذي خضع له الموقوف، أقرّ باقترافه السرقة موضوع التحري، بمساهمة ثلاثة أشخاص آخرين، تم إيقافهم بعد نصب كمين محكم لهم، وحجز مجموعة من الأغراض المتحصلة من السرقة.
وبالتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وُضع الموقوفون تحت المراقبة، نظرا إلى كونهم قاصرين، إلى حين تقديمهم أمام العدالة، فيما يبقى البحث متواصلًا من أجل الوصول إلى شركاء آخرين على صلة بالقضية عينها.