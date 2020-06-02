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الرئيسية | حوادث | توقيف 4 أشخاص سرقوا دار المسنين بمراكش

توقيف 4 أشخاص سرقوا دار المسنين بمراكش

توقيف 4 أشخاص سرقوا دار المسنين بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 19:15

أوقفت عناصر الأمن بالدائرة الأمنية السابعة بمراكش 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في السرقة الموصوفة، بعدما تمكنت من تحديد هوية أحدهم.

وتدخلت المصلحة الأمنية ذاتها، إثر تعرض دار المسنين بالحي المحمدي في مقاطعة جليز للسرقة، إذ باشرت تحرياتها الميدانية التي مكّنت من توقيف مشتبه فيه.

وخلال البحث الذي خضع له الموقوف، أقرّ باقترافه السرقة موضوع التحري، بمساهمة ثلاثة أشخاص آخرين، تم إيقافهم بعد نصب كمين محكم لهم، وحجز مجموعة من الأغراض المتحصلة من السرقة.

وبالتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وُضع الموقوفون تحت المراقبة، نظرا إلى كونهم قاصرين، إلى حين تقديمهم أمام العدالة، فيما يبقى البحث متواصلًا من أجل الوصول إلى شركاء آخرين على صلة بالقضية عينها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ملاحظ الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 20:03
مصيبة حتى العجزة ما خلوهمش ترانكيل
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2 - عقبة بن نافع الفهري الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 20:33
بسم الله الرحمان الرحيم والعاقبة للمتقين ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم العولمة وسوء التربية بدات تدمر المجتمع المغربي والله ان العين لتدمع والقلب ليحزن عندما نرى ونسمع مايقع في المجتمع المغربي من جراءم واحداث من سرقة الى اغتصاب المسنين ثم الاعتداء على الوالدين ثم اخيرا الانتحار ماذا عساني اقول والله ان الاسلام هو الحل فتربية الاطفال تربية اسلامية حقة والابتعاد عن كل ماهو ليس له علاقة بمجتمعنا من افلام ومسلسلات اجنبية توثر على اخلاق الاطفال وتنوير الشباب حول المخدرات والابتعاد عنها خصوصا ثقافة بو زبال و المشمرملين انشاء جمعيات تهتم بالشباب الضايع في الشوارع والاهتمام بالصناعة والمقاولات الصغيرة ومساعدتها لانها محرك الاقتصاد التقليل من السياحة والسياح بدون فايدة للمواطنين احداث تنسيق بين المدرسة والثانوية والجامعات والمعامل وسوق الشغل بصفة عامة فرض ضريبة على اصحاب الاموال الطائلة وتخيرهم اما الاستثمار او الضريبة وهذا اضعف الايمان
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3 - ياسين الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 20:35
مهلا، لا يجب أن نلوم اللصوص فقط بل يجب أن نلوم أبناء هؤلاء المسنين الذين تخلوا عن أبائهم . و أدى بهم الأمر ليرموهم في دار المسنين .( الله يهدي ما خلق)
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