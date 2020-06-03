ترويج المخدرات بمدينة مراكش يورط 3 أشخاص

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت مصالح المنطقة الأمنية المدينة جليز، الاثنين، ثلاثة أشخاص من أجل جرائم المخدرات بمقاطعة المدينة العتيقة بمراكش.

فعناصر الدائرة الأمنية الثالثة تمكنت من توقيف مبحوث عنه وطنيًا من أجل الاتجار بالمخدرات، كان في حالة فرار منذ الأسبوع المنصرم، بعدما تخلى عن كمية من مخدر الشيرا كان بصدد ترويجها.

وبنفوذ الدائرة الأمنية الرابعة، أوقفت عناصر فرقة محاربة المخدرات شخصا يشتبه في تورطه في مسك وترويج مخدر الشيرا، تكرر ذكره في محاضر الأمن كمروج للمخدرات على مستوى حي الملاح.

وقد تمكنت عناصر الأمن لحظة توقيفه من ضبطه متلبسا بحيازة مجموعة من قطع مخدر الشيرا معدة للترويج، ومبلغ مالي متحصل من بيع المخدرات.

أما عناصر الدائرة الخامسة، فتمكنت من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال ترويج المخدرات، استأنف نشاطه المحظور حديثاً، متلبسا بحيازة كمية من مخدر الشيرا معدة للترويج.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع الموقوفين الثلاثة لتدابير الحراسة النظرية لحاجة البحث والتقديم أمام العدالة.