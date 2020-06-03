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كُتّاب وآراء
انقلاب آلة حصاد يُنهي حياة أربعيني في "أسجن"
توفي شخص، الثلاثاء، على الفور في حادث انقلاب آلة حصاد بمزارع دوار القلعة ضواحي "جماعة أسجن" في إقليم وزان، فيما أصيب شخصان آخران، جراء الحادث نفسه، بجروح متفاوتة الخطورة، لينقلا على إثرها إلى المركز الاستشفائي الإقليمي أبو القاسم الزهراوي بمدينة وزان لتلقي الإسعافات الضرورية.
وأرجعت مصادر هسبريس أسباب انقلاب آلة الحصاد إلى مرورها بأرض فلاحية وعرة وسط دوار القلعة، ما أدى إلى فقدان الآلة للتوازن قبل انقلابها على السائق وسط حقل للحبوب.
وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية المسمى قيد حياته (ه.ك)، يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، ومتزوج وأب لطفل، ويتحدر من دوار عمارة قيادة العجاجرة في إقليم مولاي يعقوب.
وأشرفت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية وفعاليات من المجتمع المدني، على توجيه جثة الهالك نحو مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، موازاة مع فتح تحقيق في الواقعة من لدن مصالح الدرك الملكي بقيادة ابريكشة، حول ملابسات وقوع الحادث المميت، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.