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كُتّاب وآراء
ترويج "الشيرا" يوقع بثلاثيني في كمين الشرطة
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، مساء الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر 38 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
مصادر هسبريس قالت إن توقيف المشتبه فيه جرى في حالة تلبّس، خلال عملية أمنية نفّذتها عناصر الشرطة القضائية بمدينة سطات، قبل أن يسفر التفتيش المنجز داخل منزله عن حجز كمية من مخدّر "الشيرا"، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات نشاطه المحظور.
ووضعت عناصر الضابطة القضائية المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية، في انتظار عرضه أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية سطات، لاتخاذ القرار القانوني في حقه.