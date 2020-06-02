24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2706:1413:3117:1120:3922:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تعاونية تنتج كمامات للأطفال لسد الخصاص في الأسواق المغربية (5.00)

  2. باحث مغربي يحذر من العودة إلى نقطة الصفر في مواجهة "كورونا" (5.00)

  3. عريضة تطالب بمراجعة "تعويضات مجلس الصحافة" (5.00)

  4. سبعيني يضع حدا لحياته شنقا في ضواحي وزان (5.00)

  5. الأساس القانوني للاقتطاع من أجور الموظفين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | ترويج "الشيرا" يوقع بثلاثيني في كمين الشرطة

ترويج "الشيرا" يوقع بثلاثيني في كمين الشرطة

ترويج "الشيرا" يوقع بثلاثيني في كمين الشرطة
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:38

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، مساء الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر 38 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

مصادر هسبريس قالت إن توقيف المشتبه فيه جرى في حالة تلبّس، خلال عملية أمنية نفّذتها عناصر الشرطة القضائية بمدينة سطات، قبل أن يسفر التفتيش المنجز داخل منزله عن حجز كمية من مخدّر "الشيرا"، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات نشاطه المحظور.

ووضعت عناصر الضابطة القضائية المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية، في انتظار عرضه أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية سطات، لاتخاذ القرار القانوني في حقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.