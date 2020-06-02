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الرئيسية | حوادث | ترويج الخمور يورّط أربعينيًّا في مدينة بنسليمان

ترويج الخمور يورّط أربعينيًّا في مدينة بنسليمان

ترويج الخمور يورّط أربعينيًّا في مدينة بنسليمان
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 23:24

أوقفت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بنسليمان، مساء الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر 40 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج الخمور دون رخصة.

وأفادت مصادر هسبريس أن توقيف المشتبه فيه، جرى بعدما كان على متن سيارة خفيفة بمنطقة زعير ضواحي مدينة الصخيرات، قبل أن تسفر عملية التفتيش الاحترازي داخل سيارته عن حجز 360 قنينة من المشروبات الكحولية، فضلا عن مبالغ مالية متحصلة من عملية ترويجها.

وأمرت النيابة العامة المختصة باقتياد المشتبه فيه نحو مفوضية الشرطة، قبل وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليه في محضر قانوني في إطار البحث التمهيدي، قصد كشف جميع الظروف المحيطة بالقضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - زين العابدين الأربعاء 03 يونيو 2020 - 00:43
والخمر برخصة ولا بلا رخصة حرام حرمو الله ورخصوه عبادو لوكان لديه رخصه لن يلقون عليه القبض واما ليست لديه رخصه يلقون عليه القبظ هكدا عدل بلادنا كول أوكل
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2 - مبادرة الأربعاء 03 يونيو 2020 - 00:47
المشكل غير فالرخصة هكذا تفتح ابواب الرشاوي .لماذا لا يمنع البيع بصفة نهاءية اضن ان الاقتصاد الوطني بترواته البيءية و البشرية غني عليه
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3 - يسن الأربعاء 03 يونيو 2020 - 00:56
وماذا عن الاسواق الممتازة التي تبيعه علانية نهارا جهارا ألن تتم محاسبتها وتوقيفها وعن هذا الفعل الغير مشروع الذي يتناقض معا الدين الرسمي للدولة .... ام ان الامر محرم هنا حلال هناك
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