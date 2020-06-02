ترويج الخمور يورّط أربعينيًّا في مدينة بنسليمان

إبراهيم الحافظون من سطات

أوقفت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بنسليمان، مساء الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر 40 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج الخمور دون رخصة.

وأفادت مصادر هسبريس أن توقيف المشتبه فيه، جرى بعدما كان على متن سيارة خفيفة بمنطقة زعير ضواحي مدينة الصخيرات، قبل أن تسفر عملية التفتيش الاحترازي داخل سيارته عن حجز 360 قنينة من المشروبات الكحولية، فضلا عن مبالغ مالية متحصلة من عملية ترويجها.

وأمرت النيابة العامة المختصة باقتياد المشتبه فيه نحو مفوضية الشرطة، قبل وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليه في محضر قانوني في إطار البحث التمهيدي، قصد كشف جميع الظروف المحيطة بالقضية.