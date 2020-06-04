أغذية فاسدة تتسبب في إغلاق محل تجاري بدمنات

حميد رزقي

أصدر رئيس المجلس الجماعي لدمنات، قرارا إنذاريا يقضي بإغلاق مؤقت لمحل تجاري في "حي القصبة"، لمدة ثلاثين يوما، بعدما حجزت لديه اللجنة المحلية المختلطة المكلفة بالمراقبة الصحية للمحلات التجارية حوالي طن من المواد منتهية الصلاحية.

وفي تصريح لهسبريس ذكر حميد الغوات، رئيس المجلس الجماعي، أن اللجنة المحلية المكلفة بمراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية المعروضة بالمحلات التجارية بدمنات قامت، الثلاثاء، بجولة للمراقبة همت عددا من المحالّ التجارية المختلفة، فأسفرت عمليتها عن حجز كمية كبيرة من المواد الفاسدة، بلغت حوالي طن من المواد منتهية الصلاحية، من ضمنها 48 كيسا ونصف من الدقيق من فئة 25 كيلوغراما؛ فضلا عن كمية من الخميرة وعدد من قنينات المشروبات الغازية وقنينات "أملو" وبعض المواد المعلبة الأخرى.

وأوضح سفيان أتغيام، ممثل مكتب الشرطة الإدارية بالجماعة، أن اللجنة ذاتها نفذت قرار الإغلاق الأربعاء، ومدت صاحب المحل بتوصيات تقضي باستعمال مواد تحضير الحلويات غير منتهية الصلاحية، والتقيد بنظافة المحل باستمرار، وشددت على ضرورة تجديد صلاحية قارورة إخماد الحرائق وعلى أهمية توفر العاملين بالمحل على البطائق الصحية، مع ارتدائهم الملابس الخاصة بهذا النوع من العمل.

وتأتي هذه العملية، حسب رئيس المجلس الجماعي، في إطار الجهود التي تبذلها مصالح الجماعة بتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية بدمنات، واستمرارا لعمليات المراقبة التي تقوم بها اللجنة المحلية المكلفة بمراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية المعروضة بالمحلات التجارية، حماية لصحة وسلامة المستهلك من جهة، ولزجر المتلاعبين بالمواد الفاسدة من جهة ثانية.