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كُتّاب وآراء
مصرع ثلاثيني في حادث مروري وسط مدينة سطات
لقي شاب ثلاثيني مصرعه اليوم الأربعاء، إثر حادثة سير وصفت بالمروعة، نتيجة اصطدام بين شاحنة ودراجة نارية على مستوى المدارة الطرقية الرابطة بين شارعي الأميرة للا عائشة وبئر انزران، بالقرب من المحطة الطرقية لمدينة سطات.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الشاب الهالك المنحدر من سطات كان قيد حياته على متن دراجة نارية، على مستوى شارع بئر انزران، إلاّ أن اصطدام دراجته بشاحنة أدى إلى إصابته بجروح خطيرة على مستوى الرأس لم تمهله طويلا ليلفظ أنفاسه الأخير بمكان الحادث.
وانتقل عناصر الضابطة القضائية وأفراد من مصلحة حوادث السير إلى عين، حيث قاموا بمعاينة الحادث واستدعاء سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بعاصمة الشاوية لنقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات، قصد المعاينة الطبية لفائدة البحث القضائي المفتوح في الحادث لتحديد المسؤوليات، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
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تعليقات الزوّار (3)
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