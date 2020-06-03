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الرئيسية | حوادث | مصرع ثلاثيني في حادث مروري وسط مدينة سطات

مصرع ثلاثيني في حادث مروري وسط مدينة سطات

مصرع ثلاثيني في حادث مروري وسط مدينة سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 03 يونيو 2020 - 17:20

لقي شاب ثلاثيني مصرعه اليوم الأربعاء، إثر حادثة سير وصفت بالمروعة، نتيجة اصطدام بين شاحنة ودراجة نارية على مستوى المدارة الطرقية الرابطة بين شارعي الأميرة للا عائشة وبئر انزران، بالقرب من المحطة الطرقية لمدينة سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الشاب الهالك المنحدر من سطات كان قيد حياته على متن دراجة نارية، على مستوى شارع بئر انزران، إلاّ أن اصطدام دراجته بشاحنة أدى إلى إصابته بجروح خطيرة على مستوى الرأس لم تمهله طويلا ليلفظ أنفاسه الأخير بمكان الحادث.

وانتقل عناصر الضابطة القضائية وأفراد من مصلحة حوادث السير إلى عين، حيث قاموا بمعاينة الحادث واستدعاء سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بعاصمة الشاوية لنقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات، قصد المعاينة الطبية لفائدة البحث القضائي المفتوح في الحادث لتحديد المسؤوليات، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبد الحميد الأربعاء 03 يونيو 2020 - 17:29
كنا مرتاحين في فترة الحجر الصحي من حوادث السير . الله يرحم جميع الأموات ...
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16
2 - محمد الأربعاء 03 يونيو 2020 - 17:45
الله يرحمو.... ها هي مشاكيل الطرق غتبدا عاوتاني....غير غيطلقو الحجر غيبدا التهور و الكسايد.. الطريق كتقتل اكتر من كورونا
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13
3 - ابواسيل الأربعاء 03 يونيو 2020 - 17:52
حسبنا الله! و لقد سخر لنا ما في البر و البحر ! فمن لم يضمن وعيه فليكف عن السياقة .
كفانا حوادث !
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8
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