الاتجار الدولي بالمخدرات يوقف شخصين ببني أنصار

هسبريس من الناظور

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالنّاظور، بتنسيق مع عناصر مفوضية بني أنصار، من توقيف شخصين من المبحوث عنهم من طرف العدالة من أجل الاتجار الدولي بالمخدرات.

وجاء توقيف المعنيين بالأمر، اللذين يتراوح سنهما ما بين 35 و44 عاما، على خلفية عملية حجز سابقة لطن و770 كيلوغراما من مخدر الشيرا بالقرب من أحد الشواطئ ببني أنصار.

ووُضع الموقوفان تحت تدابير الحراسة النظرية تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة المختصة لتعميق البحث معهما وتحديد هويات جميع المتورطين المحتملين الآخرين لتوقيفهم وتقديمهم للعدالة.