24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2706:1413:3117:1120:3922:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المنظمة العالمية للصحة تتوقع موجة كورونا الثانية (5.00)

  2. مصرع ثلاثيني في حادث مروري وسط مدينة سطات (5.00)

  3. النصب والاحتيال وراء توقيف ثلاثيني في برشيد (5.00)

  4. بنسالم حميش يهدي "شذرات فلسفية" إلى "المتعزَّلين والمتعزَّلات" (5.00)

  5. حموشي يسهر على ترتيبات حالة الطوارئ الصحية في زيارات ميدانية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | الاتجار الدولي بالمخدرات يوقف شخصين ببني أنصار

الاتجار الدولي بالمخدرات يوقف شخصين ببني أنصار

الاتجار الدولي بالمخدرات يوقف شخصين ببني أنصار
هسبريس من الناظور
الأربعاء 03 يونيو 2020 - 19:05

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالنّاظور، بتنسيق مع عناصر مفوضية بني أنصار، من توقيف شخصين من المبحوث عنهم من طرف العدالة من أجل الاتجار الدولي بالمخدرات.

وجاء توقيف المعنيين بالأمر، اللذين يتراوح سنهما ما بين 35 و44 عاما، على خلفية عملية حجز سابقة لطن و770 كيلوغراما من مخدر الشيرا بالقرب من أحد الشواطئ ببني أنصار.

ووُضع الموقوفان تحت تدابير الحراسة النظرية تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة المختصة لتعميق البحث معهما وتحديد هويات جميع المتورطين المحتملين الآخرين لتوقيفهم وتقديمهم للعدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.