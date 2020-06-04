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كُتّاب وآراء
أمن مراكش يحجز ألف لتر من مسكر "ماء الحياة"
أوقفت الفرقة الجنائية الخامسة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، الأربعاء، شخصين بعد الاشتباه في تورطهما في حيازة كمية كبيرة من مسكر ماء الحياة.
وتدخلت الفرقة الأمنية مستثمرة معلومة تفيد بأن الموقوفين بصدد استقدام كمية من مسكر ماء الحياة على متن دراجة ثلاثية العجلات، تم إيقافها بعد نصب كمين محكم.
وبعد إخضاع المشتبه فيهما للتفتيش، ضبطا متلبسين بحيازة حوالي 100 لتر من مخدر ماء الحياة، معبأة في أكياس بلاستيكية معدة للترويج بالتقسيط بمدينة مراكش.
وبالتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وُضع الموقوفان رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين تقديمهما إلى العدالة، فيما يبقى البحث متواصلاً من أجل الكشف عن باقي شركائهما المحتملين في القضية.