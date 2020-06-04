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الرئيسية | حوادث | درك "أولاد أمبارك" يفك لغز إحراق سيارة ببني ملال

درك "أولاد أمبارك" يفك لغز إحراق سيارة ببني ملال

درك "أولاد أمبارك" يفك لغز إحراق سيارة ببني ملال
هسبريس من بني ملال
الخميس 04 يونيو 2020 - 05:24

وضعت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد أمبارك، التابع لسرية الدرك ببني ملال، ثلاثينيا يشتبه في تورطه في عملية إحراق سيارة خفيفة، رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضه اليوم الخميس على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال لمواجهته بالأفعال المنسوبة إليه.

مصادر هسبريس ذكرت أن الحادث يعود إلى ليلة الجمعة من الأسبوع الماضي، حيث اهتز أحد الأحياء بمركز أولاد أمبارك على وقع احتراق سيارة خفيفة، ما استدعى تنقل عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان لإخماد النيران، إلى جانب عناصر الدرك الملكي التي باشرت التحقيق بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

المصادر ذاتها ذكرت أن السيارة التي احترقت لم يمض على شرائها سوى أقل من أسبوع، ما أثار شكوكا حول احتمال ارتكاب هذا الفعل الجرمي بدافع الانتقام.

وبعد تعميق البحث في نطاق دائرة محيط صاحبة السيارة، تم توقيف الشخص المشتبه فيه الذي لم يكن سوى زوج صاحبة السيارة.

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