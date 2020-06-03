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كُتّاب وآراء
"الجنايات" تنتظر مغتصب "مريضات عقليا" بفاس
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، ظهر اليوم الأربعاء، إيداع عامل نظافة بمستشفى ابن الحسن للأمراض العقلية والنفسية سجن بوركايز، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض أشخاص معروفين بضعف قواهم العقلية، وإحالته على غرفة الجنايات لجلسة 8 يونيو الجاري.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أوقفت، أول أمس الاثنين، المعني بالأمر، العامل بشركة للنظافة متعاقدة مع المؤسسة الصحية المذكورة، إثر توصل مصالح ولاية أمن فاس بإشعار من إدارة المستشفى حول الاشتباه في تعريضه لثلاث نزيلات للاغتصاب وهتك العرض مستغلا حالتهن المرضية، تم تدعيمه بمقطع فيديو يوثق لهذه الأفعال الإجرامية.
ووفقا لما أوردته المديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق، فإن عمليات البحث والتحري أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.
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تعليقات الزوّار (2)
فالمجتمع الغربي اللي فيه أقليات جنسية وفيه علاقات خارج إطار الزواج وفيه المسخ والمصايب كيجرمو الاغتصاب بقوانين جد رادعة وكيصنفوه بحال جرائم الحرب فالفظاعة وكيعاقبو بعقوبات تصل إلى المؤبد والإعدام وحتى المساجين فاش كيعرفو شي واحد مسجون بهاد التهمة كيحتقروه وكيضربوه.