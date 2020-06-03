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الرئيسية | حوادث | "الجنايات" تنتظر مغتصب "مريضات عقليا" بفاس

"الجنايات" تنتظر مغتصب "مريضات عقليا" بفاس

"الجنايات" تنتظر مغتصب "مريضات عقليا" بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 03 يونيو 2020 - 20:05

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، ظهر اليوم الأربعاء، إيداع عامل نظافة بمستشفى ابن الحسن للأمراض العقلية والنفسية سجن بوركايز، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض أشخاص معروفين بضعف قواهم العقلية، وإحالته على غرفة الجنايات لجلسة 8 يونيو الجاري.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أوقفت، أول أمس الاثنين، المعني بالأمر، العامل بشركة للنظافة متعاقدة مع المؤسسة الصحية المذكورة، إثر توصل مصالح ولاية أمن فاس بإشعار من إدارة المستشفى حول الاشتباه في تعريضه لثلاث نزيلات للاغتصاب وهتك العرض مستغلا حالتهن المرضية، تم تدعيمه بمقطع فيديو يوثق لهذه الأفعال الإجرامية.

ووفقا لما أوردته المديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق، فإن عمليات البحث والتحري أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - العريشي الأربعاء 03 يونيو 2020 - 20:28
قانون 5 سنوات يحب تعديله في الولايات المتحدة إستغلال إعاقة شخص ممكن المؤبد عجيب القوانين الأمريكية مثلا حكم 3 مرات 170سنة أو 400 سنة .......قانوننا بجنب قانون أمريكا معاق
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2 - Lila الأربعاء 03 يونيو 2020 - 20:53
مافهمتش علاش كاينين واحد الكائنات فالمجتمع فينما كانت شي قضية اغتصاب كيوقفو مع المغتصب وكيقولك مسكين ميديرهاش راجل معقول ومتدين غي داروهالو بلعاني وكيقلبولو على جميع قرائن البراءة والأعذار... والضحية اللي تعرض للاغتصاب سواء امراة (كن راها كانت مصاحبة معاه وفاش بغا يتفك لاحت عليه الباطل) فتاة (هي اللي جبداتو) طفلة (فين كانو واليديها) رجل (ياك مثلي ؟!) وديما داك النظرة القبيحة للضحية واخا تكون تا طفل صغير كتخلي بالزاف ديال الناس يسكتو على المغتصب ويفوضو أمرهم لله خوفا من نبذ المجتمع والنظرة الدونية والتشكيك..

فالمجتمع الغربي اللي فيه أقليات جنسية وفيه علاقات خارج إطار الزواج وفيه المسخ والمصايب كيجرمو الاغتصاب بقوانين جد رادعة وكيصنفوه بحال جرائم الحرب فالفظاعة وكيعاقبو بعقوبات تصل إلى المؤبد والإعدام وحتى المساجين فاش كيعرفو شي واحد مسجون بهاد التهمة كيحتقروه وكيضربوه.
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