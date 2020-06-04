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الرئيسية | حوادث | تفكيك شبكة مختصة في الإجهاض بمدينة مراكش

تفكيك شبكة مختصة في الإجهاض بمدينة مراكش

تفكيك شبكة مختصة في الإجهاض بمدينة مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 04 يونيو 2020 - 08:35

أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الأربعاء، على الوكيل العام للملك، سيدة يشتبه في تورطها في الانتماء إلى شبكة مختصة في الإجهاض، وفق إفادة الخلية الجهوية للتواصل بولاية أمن مراكش.

واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن عناصر الشرطة القضائية فتحت، منتصف الشهر المنصرم، بحثا تمهيديا في شأن قضية تتعلق بتنظيم شبكة مختصة في الإجهاض.

وأسفرت التحريات الميدانية والخبرات التقنية والعلمية المنجزة في التحري، عن تشخيص هوية مشتبه فيهما في هذه القضية، يشكلان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

وبفضل نتائج البحث المذكور، تمكنت عناصر الأمن من إيقاف إحدى المتورطات في شبكة الإجهاض، التي اعترفت خلال تعميق البحث معها بجميع الأفعال الجرمية المنسوبة إليها.

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