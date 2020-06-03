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الرئيسية | حوادث | جثة معلقة بجذع شجرة تستنفر أمن مدينة مرتيل

جثة معلقة بجذع شجرة تستنفر أمن مدينة مرتيل

جثة معلقة بجذع شجرة تستنفر أمن مدينة مرتيل
هسبريس من تطوان
الأربعاء 03 يونيو 2020 - 21:13

استنفرت جثّة أربعيني معلّقة بجذع شجرة بمرتيل، صباح اليوم الأربعاء، السلطات المحلية ومصالح الأمن بالمدينة الساحلية.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن المفارق للحياة عثر عليه بجوار كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، معلقا بشجرة بواسطة حبل ملفوف حول عنقه.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الهالك كان قيد حياته يعيش وضعية التشرد بشوارع مدينة مرتيل، وكان يعاني من اضطرابات نفسية حادة، مرجحة أن يكون ذلك سببا في مفارقته الحياة بهذه الطريقة المروعة.

وفور الاتصال بها، سارعت مصالح الأمن إلى عين المكان لفتح بحث دقيق في ظروف الحادث وحيثياته، فيما نُقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لتطوان.

ومن المنتظر أن تخضع جثة المتوفى للتشريح الطبي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، للوقوف عند الأسباب الحقيقية للوفاة.

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