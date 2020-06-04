"كوفيد-19" ينهي حياة ممرض متقاعد في كلميم

مصطفى البكار

أعلنت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة كلميم وادنون، في نشرتها الخاصة بمستجدات الرصد الوبائي ليوم أمس الأربعاء، تسجيلَ أول وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، على صعيد الجهة منذ بداية تفشي الوباء.

ويتعلق الأمر بالممرض المتقاعد (إ.ن)، البالغ من العمر 72 سنة، الذي كان يعاني قيد حياته من أمراض مزمنة.

وكان المتوفى ولج المستشفى الجهوي بكلميم يوم فاتح ماي الماضي، بعدما تأكدت إصابته بـ"كوفيد-19"، كما سبق للمصالح الصحية أن أعلنت شفاءه من المرض، قبل أن تقرر، مجددا، إبقاءَه تحت العلاج بالمؤسسة الاستشفائية المذكورة، بعد كشوفات مخبرية إضافية أجريت على عيناته، أكدت عدم خلوه جسده من الفيروس بشكل تام.