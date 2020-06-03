حادثة سير تنهي حياة سائق دراجة بجماعة إكنيون

هسبريس من تنغير

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة بجماعة إكنيون، مساء الأربعاء، في حادثة سير وقعت بين سيارة خفيفة ودراجة نارية على متنها شخصان.

ونُقل المصابان على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بتنغير، غير أن سائق الدراجة لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى المستشفى، نتيجة خطورة الإصابة التي تعرض لها على مستوى الرأس، فيما قُدمت الإسعافات الأولية للمصاب الثاني.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تنغير، وعناصر القوات المساعدة بقيادة إكنيون، إلى مكان الحادثة وأشرفت، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل المصابين إلى المستشفى وفتح تحقيق في النازلة، فيما نُقل سائق السيارة إلى مركز الدرك الملكي للاستماع إليه في محضر رسمي.