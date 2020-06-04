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الرئيسية | حوادث | القوات المساعدة تخلص شوارع بلفاع من مجرمين

القوات المساعدة تخلص شوارع بلفاع من مجرمين

القوات المساعدة تخلص شوارع بلفاع من مجرمين
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الخميس 04 يونيو 2020 - 14:20

أحالت عناصر القوات المساعدة بقيادة بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، شخصا يقطن في دوار "تن علي أوعدّي" كان يشكل موضوع مذكرات بحث من أجل الاتجار في المخدرات.

وجرى توقيف المعني بالأمر، والملقب بـ"فانا"، على إثر دورية لمصالح القوات المساعدة بالمنطقة، حيث أثار انتباه عناصر الدورية وجود المبحوث عنه بإحدى الأزقة، حيث تمت مطاردته وتوقيفه.

وفي سياق مماثل، أوقفت العناصر ذاتها شخصا مدجّجا بسلاح أبيض، كان قد حاول تعريض راكب دراجة نارية للسرقة تحت التهديد، قبل أن يحتمي بمقر قيادة بلفاع، إذ ألحق الموقوف أضرارا مادية بالدراجة النارية، قبل أن تطارده عناصر القوات المساعدة التي تمكنت من إيقافه، فيما لا يزال البحث جاريا للوصول إلى شريكه.

وقد جرى توجيه الموقوفيْن إلى مقر المركز الترابي للدرك الملكي ببلفاع، حيث أمرت النيابة العامة بإخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية والاستماع إليهما حول المنسوب إليهما، قبل عرضهما على أنظار المحكمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - AKRAM الخميس 04 يونيو 2020 - 14:44
على الدولة الإختيار بين تقنين الكيف للتحكم به و الإستفادة من عوائده و إحداث مناصب شغل ، أو القضاء عليه من جذوره أما الحلول الترقيعية من قبيل سجن المستهلكين لم تغير شيئا و لن تغير شيئا.
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13
2 - sadaam الخميس 04 يونيو 2020 - 14:46
يقومون بعمل الدرك الملكي والشرطة ادن نفس الراتب يجب ان يكون موحد الجانب المادي 7000 درهم ليست ك 3500 درهم وحتى الجانب المعنوي رجل الشرطة ليس هو "المردى" كما يسمونهم بعد الاوباش
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21
3 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 04 يونيو 2020 - 14:48
ان هذه الضرفية على الرغم من أنها صعبة للغاية إلى أنها أوضحت بجلاء أن جميع الاجهزة الامنية في المملكة المغربية بخير جميع الاجهزة تعمل وفق البرامج المخططة والتي تعود بالنفع على المواطنين الأبرياء والكل يعمل بتنسيق وتلاحم بين الجيش والدرك والأمن والقوات المساعدة والوقاية المدنية والمخابرات والفضل كل الفضل يعود إلى التعاون المتين بين جميع مكونات الشعب المغربي تحت الشعار الخالد الله الوطن الملك والكل يدافع عن الوحدة الوطنية بقيادة البطل إبن البطل وحفيد البطل حفظه الله ورعاه
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14
4 - moatin الخميس 04 يونيو 2020 - 14:54
هنيئا لهذه الشريحة من رجال الامن وتضحياتها ان القوات المساعدة كانت تلعب دورا كبيرا في استتباب الامن والقبض على اللصوص وننظيف شوارع المدن الكبرى في الثمانينيات وق ابلت البلاء الحسن وقد شاهدنا خلال الجائحة الدور الذي لعبته حبدا لو اعيد دورها في محاربة الجريمة....
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14
5 - ماجد واويزغت الخميس 04 يونيو 2020 - 14:56
أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 2 القوات المساعدة جهاز أمني لا يمكن الاستغناء عنه
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17
6 - احسينة الخميس 04 يونيو 2020 - 14:56
هدا عمل جبار ويستحق كل التشجيع والتنويه. وشكرا لي افراد القوات المساعدة
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