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كُتّاب وآراء
القوات المساعدة تخلص شوارع بلفاع من مجرمين
أحالت عناصر القوات المساعدة بقيادة بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، شخصا يقطن في دوار "تن علي أوعدّي" كان يشكل موضوع مذكرات بحث من أجل الاتجار في المخدرات.
وجرى توقيف المعني بالأمر، والملقب بـ"فانا"، على إثر دورية لمصالح القوات المساعدة بالمنطقة، حيث أثار انتباه عناصر الدورية وجود المبحوث عنه بإحدى الأزقة، حيث تمت مطاردته وتوقيفه.
وفي سياق مماثل، أوقفت العناصر ذاتها شخصا مدجّجا بسلاح أبيض، كان قد حاول تعريض راكب دراجة نارية للسرقة تحت التهديد، قبل أن يحتمي بمقر قيادة بلفاع، إذ ألحق الموقوف أضرارا مادية بالدراجة النارية، قبل أن تطارده عناصر القوات المساعدة التي تمكنت من إيقافه، فيما لا يزال البحث جاريا للوصول إلى شريكه.
وقد جرى توجيه الموقوفيْن إلى مقر المركز الترابي للدرك الملكي ببلفاع، حيث أمرت النيابة العامة بإخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية والاستماع إليهما حول المنسوب إليهما، قبل عرضهما على أنظار المحكمة.