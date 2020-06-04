مصرع عامل داخل مؤسسة تعليمية قرب شفشاون‎

هسبريس من تطوان

لفظ عامل بناء أنفاسه الأخيرة على الفور، أمس الأربعاء، إثر انهيار جدار وسط مؤسسة تعليمية بجماعة بني رزين التابعة لإقليم شفشاون.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك ينحدر من إقليم تنغير، وكان يشتغل قيد حياته عاملا لدى مقاولة مكلفة بأشغال تهيئة مجموعة مدارس أساكي، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشفشاون.

وقالت المصادر عينها "إن الهالك فارق الحياة متأثرا بقوة الانهيار، بعدما سقطت على جسده صفائح إسمنتية، تسببت له في إصابات بليغة عجّلت بوفاته.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي وممثل السلطات المحلية رفقة عناصر من القوات المساعدة لمعاينة الجثة. كما فُتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع توجيه جثة المتوفى إلى مستودع الأموات، في انتظار نتائج التشريح الطبي للوقوف عند الأسباب الحقيقة للوفاة.