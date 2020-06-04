إحباط تهريب "مخدر الشيرا" من ميناء طنجة المتوسط

هسبريس من طنجة

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بجهاز السكانير بميناء طنجة المتوسط، مدعومة بعناصر الأمن، من إحباط عملية تصدير كمية من مخدر الشيرا على متن شاحنة محملة بالفواكه.

مصادر هسبريس أوردت أن تفتيش شاحنة للنقل الدولي، مساء اليوم الخميس، مكّن من حجز 43 كيلوغراما من الحشيش مخبأة بعناية داخل مخبأ سري معد داخل قمرة القيادة.

وقد تم على إثر العملية توقيف سائق الشاحنة، مغربي الجنسية، وتسليمه للشرطة التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.