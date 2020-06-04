24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1313:3117:1120:3922:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مؤسسة مغربية تُنتج 10 آلاف طقم لتشخيص كورونا قبل متم يونيو (5.00)

  2. تقرير رسمي: 15 ألف محل لبيع الدجاج "خارج القانون" بالمغرب (5.00)

  3. تفكيك شبكة مختصة في الإجهاض بمدينة مراكش (5.00)

  4. سيناريوهات عالم ما بعد كورونا .. قطبية جديدة و"ديكتاتورية رقمية" (5.00)

  5. 600 حالة تتلقى علاج كورونا في المغرب .. نسبة الشفاء تلامس 90% (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | ترويج المخدرات يوقع بأشخاص في يد أمن مراكش

ترويج المخدرات يوقع بأشخاص في يد أمن مراكش

ترويج المخدرات يوقع بأشخاص في يد أمن مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 04 يونيو 2020 - 22:10

أحالت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في مسك وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

جاء ذلك بعدما تمكنت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية المنارة، يوم الثلاثاء الماضي، من توقيف المشتبه فيهم عبر عمليتين منفصلتين، وفق بلاغ توصلت به هسبريس من خلية التواصل بولاية أمن مراكش.

وأفاد المصدر نفسه بأن "العملية الأولى همت توقيف شخصين، أحدهما ينحدر من إحدى مدن الشمال، وبحوزتهما 5 صفائح من مخدر الشيرا ومبلغ مالي متحصل من بيع المخدرات"، مضيفا أن عناصر الأمن حجزت سيارة وهواتف نقالة كان يستعملها المشتبه فيهما في تسهيل عملية ترويج المخدر المذكور.

واستنادا إلى معطيات خلية التواصل المذكورة، فقد تم توقيف الشخصين الآخرين بعد نصب كمين أمني محكم أوقع بهما متلبسين بمسك وترويج المخدرات الصلبة ومخدر الشيرا.

وأسفرت عملية تفتيشهما عن حجز مجموعة من قطع مخدر الشيرا المعدة للترويج وكمية من مخدر الكوكايين، ومبلغ مالي متحصل من ترويج المادتين المذكورتين، وسلاح أبيض، وسيارة كانا يستعملانها في تحركاتهما، بحسب المصدر ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.