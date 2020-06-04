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كُتّاب وآراء
ترويج المخدرات يوقع بأشخاص في يد أمن مراكش
أحالت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في مسك وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
جاء ذلك بعدما تمكنت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية المنارة، يوم الثلاثاء الماضي، من توقيف المشتبه فيهم عبر عمليتين منفصلتين، وفق بلاغ توصلت به هسبريس من خلية التواصل بولاية أمن مراكش.
وأفاد المصدر نفسه بأن "العملية الأولى همت توقيف شخصين، أحدهما ينحدر من إحدى مدن الشمال، وبحوزتهما 5 صفائح من مخدر الشيرا ومبلغ مالي متحصل من بيع المخدرات"، مضيفا أن عناصر الأمن حجزت سيارة وهواتف نقالة كان يستعملها المشتبه فيهما في تسهيل عملية ترويج المخدر المذكور.
واستنادا إلى معطيات خلية التواصل المذكورة، فقد تم توقيف الشخصين الآخرين بعد نصب كمين أمني محكم أوقع بهما متلبسين بمسك وترويج المخدرات الصلبة ومخدر الشيرا.
وأسفرت عملية تفتيشهما عن حجز مجموعة من قطع مخدر الشيرا المعدة للترويج وكمية من مخدر الكوكايين، ومبلغ مالي متحصل من ترويج المادتين المذكورتين، وسلاح أبيض، وسيارة كانا يستعملانها في تحركاتهما، بحسب المصدر ذاته.