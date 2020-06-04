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كُتّاب وآراء
اعتداء بسلاح أبيض يجر مبحوثا عنه إلى القضاء
أحالت مصالح الشرطة القضائية، اليوم الخميس، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، شخصاً يشتبه في تورطه بالضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض.
واستنادا إلى مصادر هسبريس الأمنية، فالشخص المعني كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعد توصل مصالح الأمن بمراكش بشكاية وضعت ضده من طرف ضحية إثر تعرضه للاعتداء بالسلاح الأبيض.
ووفق المصادر نفسها، فقد جاء توقيف المعني بالأمر بعدما كان في حالة فرار وظل متواريا عن الأنظار منذ ارتكابه لفعله الجرمي.
يذكر أن هذا التدخل الأمني تم تفاعلًا مع شكاية الضحية، وفي سياق تحركات مصالح الأمن بمراكش من أجل تعزيز الإحساس بالأمن لدى عموم المواطنين.