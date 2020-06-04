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الرئيسية | حوادث | شرطة فاس تنهي مغامرات "بن طوطو وولد فريدة"

شرطة فاس تنهي مغامرات "بن طوطو وولد فريدة"

شرطة فاس تنهي مغامرات "بن طوطو وولد فريدة"
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 04 يونيو 2020 - 18:22

تمكنت مصالح الشرطة بولاية أمن فاس، من توقيف شخصين، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالتهديد والعنف بواسطة السلاح الأبيض والرشق بالحجارة.

ووفقا لما كشف عنه مصدر أمني، فإن المشتبه فيهما، الملقبين بـ"بن طوطو" و"ولد فريدة"، البالغين من العمر 21 و34 سنة، كانا يشكلان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض مع تبادل الرشق بالحجارة وخرق حالة الطوارئ الصحية.

وأبرز مصدر هسبريس أن هذه الأفعال وقعت بحي بلخياط بمدينة فاس بتاريخ 26 أبريل المنصرم في نزاع بين أفراد عائلتي المشتبه فيهما، مشيرا إلى أن إجراءات الأبحاث والتحريات أسفرت عن تحديد مكان تواجدهما، وبالتالي إلقاء القبض عليهما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، والكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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