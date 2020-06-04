أمن طنجة يوقف شخصين بشبهة "السرقة والتزوير"

هسبريس من طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أمس الأربعاء، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في سرقة السيارات وتزويرها، قبل ترويجها.

وبحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، توصلت به هسبريس، فإن المشتبه فيهما يبلغان من العمر 35 و36 سنة، "تشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورطهما في سرقة سيارتين خفيفتين باستخدام مفاتيح مزورة، بكل من حي الراحة ومنطقة بني مكادة بمدينة طنجة".

وتبعا للمصدر ذاته، فإن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية قادت إلى تحديد هويتي المشتبه فيهما وتوقيفهما، مضيفا أن أحدهما ضبط متلبسا بقيادة سيارة أخرى، صفائحها مزورة، يجري حاليا إخضاعها لخبرة تقنية للكشف عن جميع الظروف الخاصة بحيازتها.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في حين مازالت التحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه الأنشطة الإجرامية.