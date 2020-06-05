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الرئيسية | حوادث | إدانة "طبيب ومن معه" بالحبس النافذ في خريبكة

إدانة "طبيب ومن معه" بالحبس النافذ في خريبكة

إدانة "طبيب ومن معه" بالحبس النافذ في خريبكة
هسبريس من خريبكة
الجمعة 05 يونيو 2020 - 02:48

أصدرت المحكمة الابتدائية بخريبكة، الخميس، أحكاما بالحبس النافذ في حق خمسة أشخاص كانوا متابعين على خلفية تورّط طبيب متدرّب بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة في قضية رشوة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هيئة المحكمة أصدرت حكما بـ8 أشهر حبسا نافذا في حق الطبيب، و6 أشهر حبسا نافذا في حق كل من صاحبة كشك يوجد قرب المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، ورجليْ أمن خاص يعملان بالمرفق الصحي ذاته، و4 أشهر حبسا نافذا في حق شخص أُنجزت لفائدته شهادة طبية غير مستحقة.

يُشار إلى أن الأحكام المذكورة جاءت بناء على متابعة الطبيب بـجُنح "صنع شواهد تتضمن بيانات غير صحيحة، والارتشاء وانتحال صفة والتدخل في وظيفة عامة"، ورجلي الأمن الخاص وصاحبة الكشك بـ"المشاركة في صنع شواهد تتضمن بيانات غير صحيحة والمشاركة في الارتشاء"، والمستفيد من الشهادة الطبية بـ"المشاركة في صنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة والإرشاء".

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