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الرئيسية | حوادث | توقيف محرض على جرائم ضد الأشخاص والممتلكات

توقيف محرض على جرائم ضد الأشخاص والممتلكات

توقيف محرض على جرائم ضد الأشخاص والممتلكات
هسبريس من الرباط
الخميس 04 يونيو 2020 - 19:25

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، شخصا يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في التحريض على الكراهية، وعلى ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات عن طريق تدوينات ومحتويات رقمية منشورة بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني كانت قد رصدت تدوينات منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، يدعو فيها أحد الأشخاص إلى ارتكاب جرائم القتل العمد ضد فئات معينة من المواطنين على أساس التمييز في الجنس واللون، وذلك لاستغلالها في المس بمرتكزات النظام العام وتسهيل اقتراف جرائم أخرى ضد الأموال والممتلكات.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، أسفرت عن تشخيص هوية ناشر هذه التدوينات والمحتويات التمييزية والمحرضة على العنف والكراهية، قبل أن يتم توقيفه زوال اليوم الخميس بمدينة الدار البيضاء.

وقد تم - حسب البلاغ - الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات نشر مثل هذه المحتويات الإجرامية التي تمس بالإحساس بأمن المواطنات والمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - mohamed الخميس 04 يونيو 2020 - 19:31
نتمنى من الأمن أن يلاحق أيضا أصحاب الصفحات الظلامية الذين يحرضون على الارهاب و القتل.
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42
2 - عبد الواحد الخميس 04 يونيو 2020 - 19:32
خاصو الاعدام هاد نوع لكيحرض على القتل او نهب او الفتنة
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34
3 - أكرم الخميس 04 يونيو 2020 - 19:33
اش بغيت اوليدي فالمغرب باركا عليه غير هادشي لي فيه الله يهدينا جميعا
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30
4 - KAMAL الخميس 04 يونيو 2020 - 19:33
يجب ان ياخد حكما قاسيا ليكون عبرة للجهلة مثله اللدين يفسدون مجتمعنا
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32
5 - لطفك يا الله الخميس 04 يونيو 2020 - 19:37
مشكيلا خص السلطات تدرب بيد من حديد على كل وحد مستغل هده الضروف و الضغط النفسي ديال المغاربة
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13
6 - غا دايز الخميس 04 يونيو 2020 - 19:44
واش بغيتونا نوليو بحال ميريكان؟ (ساركازم)
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-9
7 - Said الخميس 04 يونيو 2020 - 19:44
نقولها ونعيدها المرجو عمل لائحة بأسماء جميع المتضررين بالتشهير والتحريض والاخبار الزائفة و الاشاعات والقذف وتوكيل محامين وتقديم أكبر دعوة قضائية ضد مواقع التواصل التي ينشط فيها مثل هاته الأعمال الاجرامية وخصوصا موقع فيس بوك الاجرامي راه لا يعقل كيقبل حسابات وهمية راه هذا بحد ذاته تشجيع ع الاجرام وناس تخرب بيوتها وتدمر حياتها ولا تستطيع فعل شيئ والتبليغ عن محتوى مخالف كتسنى ساعات وساعات وشوف سي الموقع اذا يحذف ولا لا واذا حذف يكون بعد مدة انتشر فيها المحتوى على نطاق واسع ليشمل جميع التطبيقات مثل واتساب ... وفي الاخير يقولك اذا محتاج المساعدة بلغ السلطات ببلدك ... اسيدي ولي عمل الجريمة ومحترف ومعرفتش السلطات تجبدو ضحية شنو مصيرو وخصوصا هاد المواقع عندها حصانة متقدرش دير ليها شي حاجة . المرجو حجب المواقع الاجرامية عن المغرب في اقرب وقت الناس راها كتنتاحر بسبب مشاكل التشهير والقذف وزيد وزيد ....
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8
8 - سعيد الخميس 04 يونيو 2020 - 19:52
تحية طيبة لكل رجال الأمن الوطني نتمنى أن يطبق عليه أقصى العقوبات السجنية فهذا شخص خطير على المجتمع المغربي الذي يشجع على القتل هو أكثر اجراما من القاتل اللهم احفظ المغرب من كل سوء
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0
9 - مسير ام مخير ام مشير الخميس 04 يونيو 2020 - 20:05
الكلاخ حاسب راسو را البلاد سايبة هياكل طبسيل لوبيا وخبز مدعم وهيشرب كاس اتاي بسكر مدعم وهيشارجي 5dh وهيبدا يشير ويكفر ويفرغ عقده المرضية
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10 - روتيني الخميس 04 يونيو 2020 - 20:10
يجب الضرب من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بأمن البلاد و العباد فأي دعوة ليست في صالح المواطنين وجب محاربتها من المواطنين أنفسهم بسينيال للصفحات و المواقع أولا و ليس بكثرة المشاهدة و المشاركة و إشعار السلطات مباشرة .. و نهيب بمسؤولي البلاد تنقية مواقع التواصل من التفاهة و العهر الذي يعتبر هدما للأخلاق و المبادئ و هي مسؤولية يتحملها الراشدون قبل المراهقين .. و نتمنى أن يشرع قانون محاربة فساد الأخلاق و التفاهة بدل قانون 20-22 قامع حرية التعبير .. و شكرا.
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