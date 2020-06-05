لجنة محلية تحجز أكياسًا من الدقيق الفاسد بدمنات

حميد رزقي من أزيلال

عاينت اللجنة المحلية للمراقبة الصحية بدمنات التابعة لإقليم أزيلال، الخميس، مجموعة من الأفرنة ومستودعات بيع المواد الغذائية المنتشرة بأحياء المدينة.

وأسفر عمل اللجنة عن معاينة فرن بحي واريتزديك بدمنات، إذ تم حجز 19 كيسا من الدقيق من فئة 25 كيلوغراما، و6 كيلوغرامات من الدقيق، و226 "خبزة" جاهزة للأكل، و66 في طور الإعداد.

وبحي تيزغت، وبعد معاينة مستودع لبيع المواد الغذائية، تمّ حجز كمية كبيرة من الدقيق منتهية الصلاحية، قُدرت بـ154 كيس دقيق من فئة 25 كيلوغراما، كما تم حجز بحي إغير بدمنات 72 كيسا من الدقيق من فئة 25 كيلوغراما، و90 كيسا من "البلبولة" من فئة 10 كيلوغرامات.

وخلال معاينتها لمستودع المواد الغذائية بحي إغير، حجزت اللجنة ذاتها على كمية كبيرة من الدقيق لعدم توفرها على تاريخ الصلاحية، إلى غاية إجراء التحاليل المخبرية الضرورية لمعرفة مدى سلامة هذا الدقيق. وتتضمن الكمية 380 كيسا من الدقيق من فئة 25 كيلوغراما، و200 كيس دقيق من فئة 50 كيلوغراما، و470 كيسا من فئة 5 كيلوغرامات، و134 كيس دقيق من فئة 10 كيلوغرامات، أي ما مجموعه حوالي 1184 كيسا من الدقيق.

وجرى، في السياق ذاته، الاستماع إلى ثلاثة أشخاص من طرف مصالح الشرطة بدمنات، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم، إذ من المرتقب أن تتم متابعتهم في حالة سراح من طرف النيابة العامة.

وموازاة مع هذه الحملات، نوه الميلودي محمد، فاعل حقوقي بالمدينة، بموقف المجلس الجماعي وبعمل الملحقة الإدارية الثانية، داعيا إلى تعميم المراقبة الصحية بمختلف أحياء المدينة بدون استثناء، ومناهضة تجار المآسي، الذين استغلوا فترة الحجر الصحي لتوزيع منتجاتهم الفاسدة، مشددا على ضرورة تتبع خيوط عمليات التوزيع التي امتدت الى قرى جبلية، حفاظا على سلامة وصحة ساكنة الجبل.