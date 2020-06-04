ترويج "ماء الحياة" يورط ثلاثينيًّا بتافراوت

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كُتّاب وآراء
ترويج "ماء الحياة" يورط ثلاثينيًّا بتافراوت
أوقفت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بتافراوت، الخميس، ثلاثينيا من ذوي السوابق القضائية، على خلفية الاشتباه في تورطه في صنع وترويج مسكر "الماحيا".
وجاء توقيف المعني بالأمر بعد مداهمة العناصر الدركية لأحد المنازل بدوار أمسنات في جماعة أملن، الذي كان يتخذه الموقوف وكرا سريا لممارسة أنشطته الممنوعة.
وأسفرت العملية الأمنية عن حجز كمية من مسكر "ماء الحياة"، كانت في طريقها إلى الترويج وأخرى في مرحلة التقطير، إضافة إلى معدات ومواد مستعملة في عملية صنع المادة المسكرة المذكورة.
واحتُفظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الضابطة القضائية، في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة بابتدائية تزنيت، قصد متابعته بصك الاتهام المنسوب إليه.