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الرئيسية | حوادث | مسدس شرطي يوقف مُحْدثا للفوضى بمدينة برشيد

مسدس شرطي يوقف مُحْدثا للفوضى بمدينة برشيد

مسدس شرطي يوقف مُحْدثا للفوضى بمدينة برشيد
هسبريس من الرباط
الجمعة 05 يونيو 2020 - 11:15

أوقفت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، مساء أمس الخميس، شخصا كان في حالة اندفاع قوية وألحق خسائر مادية بملك الغير كما عرض عناصر الشرطة لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن دورية لشرطة النجدة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي كان تحت تأثير حالة سكر متقدمة وألحق خسائر مادية بالواقيات الزجاجية لأربع سيارات كانت مستوقفة بأحد الأزقة وسط مدينة برشيد، قبل أن يقوم هذا الأخير بمحاولة الفرار عبر مقبرة "بنزاكور" بنفس المنطقة.

وأكدت المديرية أن المعني بالأمر واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة مؤازرا بمجموعة من أفراد أسرته ومعارفه الذين التحقوا بمكان التدخل الأمني وحاولوا عرقلة توقيفه، وهو ما اضطر مقدم شرطة رئيس من عناصر الدورية لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل مكن من ضبط المشتبه فيه رفقة شقيقه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

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