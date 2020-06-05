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الرئيسية | حوادث | الخمور والمخدرات تطيح بـ7 أشخاص في تارودانت

الخمور والمخدرات تطيح بـ7 أشخاص في تارودانت

الخمور والمخدرات تطيح بـ7 أشخاص في تارودانت
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 05 يونيو 2020 - 16:40

تمكنت عناصر الأمن بالمنطقة الإقليمية لأمن تارودانت، أمس الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص في الثلاثينيات من العمر للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج الخمور والمخدرات.

وأورد مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية على مستوى دوار بوضماس بجماعة زاوية سيدي طاهر، دائرة أولاد تايمة، بناء على الأبحاث والتحريات التي قامت بها عناصر الأمن بتارودانت.

وأضاف المصدر ذاته أن التحريات أظهرت أن أحد الموقوفين يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار بالمخدرات.

وقد أسفرت العملية عن حجز حوالي 13 كيلوغراما من مادة الكيف، و5 كيلوغرامات من مسحوق التبغ المهرب، بالإضافة إلى كمية من مسكر ماء الحياة، وأسلحة بيضاء، وهواتف نقالة.

وتم إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

كما مكنت العملية الأمنية من توقيف أربعة أشخاص في حالة تلبس من أجل جنحة حيازة واستهلاك المخدرات، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف باقي المشتبه في ضلوعهم في هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الحسين الجمعة 05 يونيو 2020 - 16:54
المغرب يجب أن يوضح موقفه من صنع الخمر وبيعه وشراءه وشربه. ونحن مسلمون وديننا يحرم الاتجار في المحرمات وكل المخدرات.
وعلماء المغرب قاطبة بدون استثناء يحرمون الاتجار في الخمور . لكن الحكومة التي يترأسها حزب يدعي أنه ذو مرجعية إسلامية مازالت تعطي التراخيص بالاتجار في الخمور اليس هذا نفاقا؟
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