مياه البحر المتوسط تلفظ جثة شاب في الفنيدق

هسبريس من تطوان

لفظت مياه البحر الأبيض المتوسط، أمس، جثة شاب على مستوى شاطئ مدينة الفنيدق، التابعة لعمالة المضيق، وفق ما أوردته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.

وقالت مصادر محلية إن "الجثة عثر عليها من قبل مرتادي الشاطئ، وقد انتقلت المصالح الأمنية إلى مكان الحادث للتحقيق في الموضوع".

وكشفت المصادر ذاتها أن الهالك "ك. ب" يبلغ من العمر حوالي 36 سنة، وينحدر من جماعة آسجن بإقليم وزان.

وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات بتطوان، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، في انتظار تشريحها من أجل استيفاء متطلبات البحث القضائي.