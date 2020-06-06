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الرئيسية | حوادث | شرطة مراكش تفكك عصابة متخصصة في السرقة

شرطة مراكش تفكك عصابة متخصصة في السرقة

شرطة مراكش تفكك عصابة متخصصة في السرقة
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 06 يونيو 2020 - 02:12

أحالت مصالح الأمن بمراكش، الخميس، على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية، شخصين متورطين في السرقات الموصوفة بجناية.

وكانت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة المحاميد تمكنت على مراحل من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة، بعد تلقي مصالحها شكايات عدة في الموضوع.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في شأن هذه الشكايات عن تشخيص هوية أحد المشتبه فيهم، معروف بسوابقه القضائية في قضايا مماثلة، ووضعه تحت مراقبة سرية مكنت من ضبطه متلبسا بسرقة إحدى الإقامات السكنية التي كانت مسرحاً لسرقات سابقة.

وأقر الشخص المعني، خلال أطوار البحث الجاري في القضية، باقترافه لسرقات من داخل الإقامة نفسها، بمشاركة ثلاثة من معارفه بعد مغادرته للمؤسسة السجنية حديثاً.

وعلى إثر ذلك، تمكنت عناصر الشرطة من توقيف باقي الشركاء، من بينهم قاصر، وتقديمهم للقضاء للنظر في المنسوب إليهم.

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