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كُتّاب وآراء
سلطات المحمدية تحجز كميات من "اللحوم الفاسدة"
تفجرت بمدينة المحمدية، ليلة الخميس، فضيحة كبرى تمثلت في ترويج لحوم فاسدة، بعدما جرى العثور عليها داخل أحد محلات الجزارة.
وأقدمت السلطات المحلية بالمحمدية، ليلة الخميس، بعد توصلها بإشعار بوجود روائح كريهة منبعثة من أحد المحلات المغلقة بمنطقة الشحاوطة، على حجز كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة.
وتبين بعد انتقال السلطات المحلية برئاسة قائدة الملحقة، مرفقة بعناصر الأمن والقوات المساعدة وطبيبة مختصة، أن الرائحة التي اشتكت منها الساكنة مصدرها لحوم فاسدة معدة للترويج والاستهلاك.
وقد جرى الانتقال مع صاحب المحل صوب محل آخر في ملكيته على مستوى شارع سبتة، قرب إحدى المصحات الخاصة، حيث تم العثور على كمية أخرى من اللحوم الفاسدة.
وبحسب السلطات المحلية، فإن هذه اللحوم تصل كميتها حوالي 720 كيلوغراما، كانت معدة للاستهلاك والترويج بالمنطقة المذكورة.
وقد تم توقيف المعني بالأمر من أجل إخضاعه للتحقيق في الموضوع، وسط تنديد واستنكار من طرف الساكنة التي عبرت عن سخطها من هذا السلوك.
وطالب مواطنون بالضرب بيد من حديد على المتلاعبين بصحة وسلامة الساكنة، سواء من خلال ترويج اللحوم الفاسدة أو غيرها من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
اما الجاني فهو معروف منذ عشرات السنين في حرفة الجزارة. لا حولة و لا قوة الا بالله.
لابد من العقاب الشديد على قدر الجريمة الشنيعة المرتكبة.
لا للتسامح مع المتلاعبين بصحة و اواح المواطنين.