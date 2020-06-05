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الرئيسية | حوادث | سلطات المحمدية تحجز كميات من "اللحوم الفاسدة"

سلطات المحمدية تحجز كميات من "اللحوم الفاسدة"

سلطات المحمدية تحجز كميات من "اللحوم الفاسدة"
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:15

تفجرت بمدينة المحمدية، ليلة الخميس، فضيحة كبرى تمثلت في ترويج لحوم فاسدة، بعدما جرى العثور عليها داخل أحد محلات الجزارة.

وأقدمت السلطات المحلية بالمحمدية، ليلة الخميس، بعد توصلها بإشعار بوجود روائح كريهة منبعثة من أحد المحلات المغلقة بمنطقة الشحاوطة، على حجز كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة.

وتبين بعد انتقال السلطات المحلية برئاسة قائدة الملحقة، مرفقة بعناصر الأمن والقوات المساعدة وطبيبة مختصة، أن الرائحة التي اشتكت منها الساكنة مصدرها لحوم فاسدة معدة للترويج والاستهلاك.

وقد جرى الانتقال مع صاحب المحل صوب محل آخر في ملكيته على مستوى شارع سبتة، قرب إحدى المصحات الخاصة، حيث تم العثور على كمية أخرى من اللحوم الفاسدة.

وبحسب السلطات المحلية، فإن هذه اللحوم تصل كميتها حوالي 720 كيلوغراما، كانت معدة للاستهلاك والترويج بالمنطقة المذكورة.

وقد تم توقيف المعني بالأمر من أجل إخضاعه للتحقيق في الموضوع، وسط تنديد واستنكار من طرف الساكنة التي عبرت عن سخطها من هذا السلوك.

وطالب مواطنون بالضرب بيد من حديد على المتلاعبين بصحة وسلامة الساكنة، سواء من خلال ترويج اللحوم الفاسدة أو غيرها من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - وجهة الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:22
قطاعات عدة ستعرف انتكاسة غير مسبوقة، وقد ظهرت مؤشرات جد مقلقة حيالها، ويراقب في الأيام القليلة المقبلة إعلان إفلاس عدة مقاولات وقطاعات، مثل المقاهي، والمطاعم، وكراء السيارات، وتعليم السياقة، وغيرها ..للأسف
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-5
2 - لا حول ولا قوة الا بالله الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:23
سبحان الله امتا غيتعض الانسان الا ما استافد من درس كورونا؟ الله يهدي ما خلق
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11
3 - مواطن الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:28
انا ولد المحمدية، واحد النهار وقفت نشري كفتة من عند هذ خونا فشارع سبتة من الول محملتوش بأن لي معفون وشكلو يثير الشكوك، بغيت نلغي الطلبية لكن كان طحن الكفتة وخلصتو ودزت من حدا شي كلاب عطيتها ليهم مقديتش ندخلها للدار... البارح بالصدفة كنت خارج بحكم العمل فالليل ولقيت قيامة كحلة وتساءلت فإذا بهم يقتحمون محل هذا الجزار وهذ الخير صحيح وقلت مع نفسي والله ربي ميخيبنيش ودعاوي الوالدين واقفة معانا اما لوكان يلقاو السم يوكلوه لينا...
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13
4 - مواطن2 الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:29
كل يوم اتصفح هسبريس عدة مرات ومعها جرائد الكترونية اخرى مغربية وغير مغربية ولم اتعرض في يوم من الايام لقراءة موضوع يتعلق بحجز لحوم فاسدة معدة للاستهلاك حتى في اسرائيل التي يقول عنها الجميع انها دولة عدوانية.ومن المعلوم ان آلاف الفلسطينيين يعملون يوميا فيها ويقتنون اغراضهم منها ولم يسمع انها باعت لحوما فاسدة للمسلمين.اتيت بهذا المثل لان الجميع ينعت تلك الدولة بجميع النعوت المشينة . المؤسف ان هذا يقع في دولة اسلامية اقامت الدنيا على غلق المساجد اثناء الحجر. والحديث النبوي الشريف واضح " من غش فليس منا"...وليست المرة الاولى او الاخيرة.هي مرات متعددة.ومن العيب ان يسمع هذا في دولة عربية مسلمة.
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4
5 - ابواسيل الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:29
من لم يستحي فليفعل ما يشاء ، حسبنا الله ونعم الوكيل
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2
6 - سعيد أ.ب. الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:39
الشكر للساكنة على مسؤوليتها على يقع بجوارها و كذلك للسلطة التي تدخلت على الفور.
اما الجاني فهو معروف منذ عشرات السنين في حرفة الجزارة. لا حولة و لا قوة الا بالله.
لابد من العقاب الشديد على قدر الجريمة الشنيعة المرتكبة.
لا للتسامح مع المتلاعبين بصحة و اواح المواطنين.
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6
7 - coco الجمعة 05 يونيو 2020 - 18:43
هاذو متيقنعو وخا تعطيهم لملاير غيبقاو ديما خاصهوم ومن عند الله عامرهم يطفروه فلوسهم حرام فحرام والعياذ بالله.
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